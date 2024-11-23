موعد مباراة ريال مدريد ضد ليغانيس بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد مضيفه ليغانيس في الجولة الـ14 للدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة غدا الأحد على الملعب البلدي دي بوتاركي معقل ليغانيس ويديرها الحكم الإسباني خافير روخاس.

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تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء 20:30 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساء 19:30 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليغانيس وريال مدريد

beIN Sports HD 3

beIN Sports Fr 5 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

التقى الفريقان في 14 مباراة سابقة انتهت 10 منها بفوز ريال مدريد، واثنتان بفوز ليغانيس واثنتان بالتعادل.

وينفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، يليه ريال مدريد الذي لعب مباريات أقل (27 نقطة)، ويحتل ليغانيس المركز الـ14 بـ14 نقطة.