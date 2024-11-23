ما قصة حرب روسيا على أوكرانيا مع مدرب مارسيليا؟

أكد الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب مارسيليا بقاءه مع فريق الجنوب الفرنسي بطريقة غريبة تكشف عن قوة شخصيته، وذلك على الرغم من انزعاجه من النتائج المسجلة هذا الموسم.

ويحتل مارسيليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة متأخرا بفارق 12 نقطة عن المتصدر باريس سان جيرمان، إذ فاز مرة واحدة في 5 مباريات خاضها الفريق على أرضه منذ بداية الموسم الجاري.

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وبدا دي زيربي منزعجا للغاية قبل فترة التوقف الدولي، خاصة أن فريقه خسر على ملعبه فيلودروم أمام ضيفه أوكسير 1-3، وعلى الرغم من ذلك أكد الإيطالي أنه لن يهرب من مسؤولياته.

وقال الإيطالي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مارسيليا ولانس في "الليغ 1" "أنا مؤمن بقدرات الفريق واللاعبين الذين أدربهم، لذا لن أستقيل أو أهرب، في الحقيقة لن أذهب إلى أي مكان آخر".

وأشار المدرب البالغ من العمر 45 عاما إلى أنه شخص لا يخاف مهما كانت الظروف قائلا "إذا كان أي منكم يعتقد أنني أريد الاستقالة أو الهروب فليخرج وليقل ذلك، لم أهرب من شاختار دونيتسك عندما ألقى بوتين (الرئيس الروسي) قنابله على كييف، وبالتالي لن أهرب من هنا".

🗣 "Je n'ai pas fui du Shakhtar même quand Poutine a lancé ses bombes à Kiev, et je ne fuirai pas ici." pic.twitter.com/vW67BiRYlH — RMC Sport (@RMCsport) November 22, 2024

وسبق لدي زيربي أن أشرف على تدريب شاختار الأوكراني في الفترة بين مايو/أيار 2021 حتى يوليو/تموز من العام التالي، وقاد الفريق للظفر بكأس السوبر المحلي.

وعن أداء مارسيليا منذ بداية موسم 2024-2025 أضاف المدرب "لا أستطيع أن أجعل فريقي يلعب على أرضه كما يفعل بعيدا عنها، أنا شخص صريح وقد قلت ذلك لمهدي بن عطية (المدير الرياضي) ولبابلو لونغوريا (رئيس النادي)".

وأضاف الفني الإيطالي "إذا كنت أنا المشكلة فأنا مستعد للتنازل عن عقدي على الفور وسأرحل دون الحصول على المال، لا يهمني ذلك".

ويملك مارسيليا فرصة تقليص الفارق مع باريس سان جيرمان إلى 9 نقاط، لكن قبل ذلك يتعين عليه الفوز على لانس في المباراة المقررة اليوم السبت على ملعب بوليرت ديليليس ضمن الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي.

وحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، ستكون هذه المباراة مهمة للغاية لمارسيليا لكنها ليست حاسمة، فالفريق يبتعد عن موناكو الثاني بفارق 6 نقاط (ستتقلص إلى 3 في حال الفوز على لانس).

وعن ذلك، قال دي زيربي "إنها مباراة من 3 نقاط وليس 12، نحن نعرف ما يتعين علينا القيام به من أجل تقديم مباراة جيدة ومحو أخطائنا السابقة، إنها مباراة مهمة بهدف تقديم أداء جيد وتحقيق الفوز".

واستلم دي زيربي مهمة تدريب مارسيليا قبل بداية الموسم الجاري، وقد وقّع معه عقدا يبقيه مع فريق الجنوب الفرنسي حتى يونيو/حزيران 2027.