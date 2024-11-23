فريق أنطاليا سبور التركي يطالب لاعبا إسرائيليا بـ400 ألف يورو

لا تزال الخلافات قائمة بين نادي أنطاليا سبور التركي لكرة القدم ولاعبه السابق الإسرائيلي ساجيف جيهزكيل بحسب موقع "واي نت نيوز" (ynetnews).

ويطالب النادي التركي جيهزكيل الذي يلعب حاليا في فريق مكابي تل أبيب بتعويض قدره 400 ألف يورو بسبب رسالة عرضها على معصمه بعد تسجيله هدفا لصالح أنطاليا سبور ضد طرابزون سبور في الدوري التركي الممتاز الموسم الماضي.

وكتب اللاعب البالغ من العمر 28 عاما على معصمه "100 يوم، 7.10″، إلى جانب شعار نجمة داود اليهودية في إشارة إلى هجوم المقاومة الفلسطينية حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ويزعم النادي أن جيهزكيل يتحمل المسؤولية عن الموقف الذي أدى إلى التخلي عن خدماته وأنه يتحمل دورا في "الأضرار التي لحقت بنادي أنطاليا سبور بسبب خرق العقد".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمر فريق أنطاليا سبور بدفع 100 ألف يورو إلى جيهزكيل، ومن المتوقع أن يستأنف النادي التركي القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وكانت الشرطة التركية اعتقلت جيهزكيل في يناير/كانون الثاني الماضي بتهمة "تحريض الناس على الكراهية والعداء" لعرضه رسالة مكتوبة على معصمه المضمد قبل أن تفرج عنه بعد ذلك.

ونقلت قناة "إن تي في" عن جيهزكيل قوله: "لم أتصرف لتحريض أو استفزاز أحد. أنا لست مؤيدا للحرب".

وفي سياق منفصل، أعلن نادي باشاك شهير في إسطنبول في وقت سابق أنه سيتخذ إجراءات تأديبية ضد لاعب خط الوسط الإسرائيلي إيدن كارتسيف بسبب الإضرار "بالقيم الحساسة" في تركيا. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن كارتسيف احتجز لفترة وجيزة الاثنين بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.