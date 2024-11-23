شاهد.. توتنهام ينهي سلسلة السيتي الإيجابية برباعية نظيفة
ألحق توتنهام خسارة مذلة بمضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة عندما تغلب عليه 4-0 السبت على ملعب الاتحاد في مانشستر في المرحلة الـ12 من الدوري الانجليزي لكرة القدم، واضعا حدا لسلسلة 52 مباراة متتالية بلا هزيمة على أرضه.
وفرض جيمس ماديسون نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 13 و20، وأضاف المدافع الدولي الاسباني بيدرو بورو الثالث (53)، قبل أن يختم الويلزي برينان جونسون المهرجان بهدف كريستوف باومغارتنر رابع (90+3) في هزيمة هي الخامسة تواليا لسيتي في مختلف المسابقات.
🤯⚽️ خطأ كارثي من غفارديول استغله ماديسون وسجل هدفًا رائعًا في شباك مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_سيتي_توتنهام #PremierLeague pic.twitter.com/QNzk2ahhCm
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2024
وخذل سيتي جماهيره وبقى غارقا في دوامة الهزائم للمباراة الخامسة على التوالي في جميع المسابقات والثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي ليتجمد رصيد حامل اللقب عند 23 نقطة في المركز الثاني.
🤯 ماذا يحدث للسيتيزنس؟!
بيدرو بورو يزيد من متاعب مانشستر سيتي بهدف ثالث#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_سيتي_توتنهام #PremierLeague pic.twitter.com/I7olY98cvJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2024
أما توتنهام الذي بدأ سلسلة الهزائم المتتالية لمانشستر سيتي في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فقد تفوق للمرة الثانية على منافسه بعدما أطاح به من دور الـ16 لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس بعدما حقق فوزه السادس في مسابقة الدوري هذا الموسم.
🔥🔥 توتنهام يفاجئ مانشستر سيتي ويفتتح التسجيل عن طريق ماديسون#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_سيتي_توتنهام #PremierLeague pic.twitter.com/jlqhlwRW4j
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2024
وخسر المدرب بيب غوارديولا المباراة الخامسة على التوالي لأول مرة في تاريخه، وسقط المدرب الإسباني أيضا لأول مرة برباعية على ملعب مانشستر سيتي منذ توليه المسؤولية في صيف 2016، لينهي توتنهام سلسلة مانشستر بعدم الخسارة في 52 مباراة متتالية على ملعب الاتحاد.