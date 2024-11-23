شاهد.. توتنهام ينهي سلسلة السيتي الإيجابية برباعية نظيفة

ألحق توتنهام خسارة مذلة بمضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة عندما تغلب عليه 4-0 السبت على ملعب الاتحاد في مانشستر في المرحلة الـ12 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، واضعا حدا لسلسلة 52 مباراة متتالية بلا هزيمة على أرضه.

وفرض جيمس ماديسون نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 13 و20، وأضاف المدافع الدولي الإسباني بيدرو بورو الثالث (53)، قبل أن يختم الويلزي برينان جونسون المهرجان بهدف كريستوف باومغارتنر رابع (90+3) في هزيمة هي الخامسة تواليا لسيتي في مختلف المسابقات.

وخذل سيتي جماهيره وبقي غارقا في دوامة الهزائم للمباراة الخامسة على التوالي في جميع المسابقات والثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي ليتجمد رصيد حامل اللقب عند 23 نقطة في المركز الثاني.

أما توتنهام الذي بدأ سلسلة الهزائم المتتالية لمانشستر سيتي في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فقد تفوق للمرة الثانية على منافسه بعدما أطاح به من دور الـ16 لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس بعدما حقق فوزه السادس في مسابقة الدوري هذا الموسم.

وخسر المدرب بيب غوارديولا المباراة الخامسة على التوالي لأول مرة في تاريخه، وسقط المدرب الإسباني أيضا لأول مرة برباعية على ملعب مانشستر سيتي منذ توليه المسؤولية في صيف 2016، لينهي توتنهام سلسلة مانشستر بعدم الخسارة في 52 مباراة متتالية على ملعب الاتحاد.