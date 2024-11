تفاصيل مكاملة مورينيو لإقناع رونالدو بالانتقال إلى الدوري التركي

يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشه لإقناع مواطنه كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي بالانضمام إلى الفريق التركي بعد نهاية عقد "الدون" صيف 2024-2025.

ويخوض النجم البرتغالي موسمه الأخير مع النصر بموجب العقد الحالي الموقّع بين الطرفين، وفي الوقت نفسه لم يوافق كريستيانو على شروط العقد الجديد وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويسعى مورينيو إلى استغلال الوضع الراهن للاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، إذ تواصل معه من أجل إقناعه بالعودة إلى أوروبا من خلال الانضمام إلى فنربخشه الصيف المقبل.

ونقلت الصحيفة البريطانية تفاصيل مكالمة قصيرة جمعت المدرب الفيلسوف و"صاروخ ماديرا" إذ سأل الأول الثاني "هل أنت سعيد هناك (السعودية)؟ يشاع أنك تريد الرحيل، إذا غادرت هل ترغب في المجيء إلى فنربخشه؟".

وذهبت "ذا صن" إلى أبعد من ذلك حين قالت إن ماريو برانكو المدير الرياضي لنادي فنربخشه فتح بابا للتفاوض مع كريستيانو ووكيل أعماله.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من تقارير إعلامية السعودية أفادت بأن الهلال بطل دوري المحترفين السعودي يريد أيضا التعاقد مع رونالدو في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

وأشار برنامج "أكشن مع وليد" -عبر قناة "إم بي سي أكشن" السعودية- إلى أن الهلال يسعى للحصول على توقيع "الدون" ليكون بديلا للبرازيلي نيمار الذي قررت إدارة "الزعيم" عدم تجديد عقده.

يذكر أن مورينيو سبق له تدريب كريستيانو رونالدو لمدة 3 مواسم في الفترة ما بين 2010-2011 حتى نهاية موسم 2012-2013 وذلك أثناء تواجدهما في ريال مدريد الإسباني، قبل أن يقرّر المدرب البرتغالي العودة إلى تشلسي الإنجليزي بعد الفشل في قيادة "الميرنغي" للتتويج بدوري أبطال أوروبا.

وبدأ مورينيو تدريب الفريق التركي الصيف الماضي، وقاده حتى الآن في 19 مباراة بجميع البطولات، فاز الفريق التركي في 11 وتعادل 5 مرات وخسر 3 فقط.

وتحت قيادة مورينيو، يحتل فنربشخه المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر غلطة سراي.

على الجهة المقابلة، ظهر كريستيانو رونالدو هذا الموسم مع النصر في 16 مباراة بجميع البطولات، سجل فيها 11 هدفا وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

ومنذ انضمامه إلى النصر في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2023 ظهر "الدون" في 80 مباراة بجميع البطولات، وسجّل فيها 69 هدفا وصنع 18 آخر، لكن الأهم أنه لم يساعد الفريق على الظفر بأي بطولة رسمية.

وظهر كريستيانو في الفيلم الوثائقي الذي أنتجته منصة "نت فليكس" وعرضته مؤخرا حيث قال فيه إنه جاء إلى النصر من أجل خوض تحدّ جديد في مسيرته وتحقيق البطولات.

Our story… unfiltered!

Follow our journey as it unfolds in the Netflix docuseries, Saudi Pro League: Kickoff, now streaming on Netflix.#SPLKickoff_Netflix @NetflixMENA #Ad pic.twitter.com/hIa2uQ0VDC

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 21, 2024