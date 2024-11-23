رياضة

بالفيديو.. مقتل المدرب السابق لبشكتاش التركي بـ23 رصاصة

مقتل المدرب التركي إرسين أكا المصدر: نادي @Corluspor1947 تويتر
إرسين أكا مدرب نادي تشورلسبور 1947 التركي (مواقع التواصل الإجتماعي)
23/11/2024

قتل إرسين أكا، مدرب نادي تشورلسبور 1947 أحد فرق الدوري الثالث التركي لكرة القدم، أمس الجمعة بعد تعرضه لهجوم بسلاح ناري بحسب تقارير إعلامية تركية.

وذكرت صحيفة "حريات" (hurriyet) التركية أن أكا مدرب اللياقة البدنية السابق لبشكتاش التركي، تعرض لإطلاق نار أثناء سيره في شارع عدنان قهوجي في حي "محيطين" في منطقة تشورلو في تكيرداغ.

وأظهرت لقطات فيديو لكاميرات مراقبة، رجلا ملثما وهو يطلق النار من مسدس على إرسين أكا، الذي كان يسير مع شخص آخر.

وسقط المدرب على الأرض مغطى بالدماء نتيجة إصابته بجروح خطيرة، بينما هرب القاتل عن طريق سيارة كانت تنتظره على بعد 200 متر من مسرح الجريمة.

وعثرت الشرطة التي قامت بالتحقيق في مكان الحادث على 23 رصاصة فارغة. وتتواصل الجهود للقبض على الشخص الذي نفذ الهجوم المسلح.

أكا، الذي عمل مدربا في نادي بشكتاش في موسم 2012-2013، عمل مدربا مساعدا في فرق مثل إسكي شهير سبور، وأضنة سبور، وأنطاليا سبور، وغيرسون سبور، ثم عمل مدربا أولا له في بلدية إرزين في موسم 2018-2019.

وقبل مجيئه إلى نادي تشورلسبور 1947 لكرة القدم، عمل أكا مدربا في فريق كرة القدم لنادي كارشياكا الرياضي.

وقال أصدقاء أكا الذين حضروا الجنازة لصحيفة حريات: "المدرب إرسين هو رجل كرة قدم يعيش حياته الخاصة. ليس له علاقة بأي شخص… نريد القبض على قاتل معلمنا وتقديمه إلى العدالة في أسرع وقت ممكن ومعرفة سبب ارتكاب جريمة القتل هذه".

اعتقال 13 مشتبها في جريمة القتل

واعتقلت الشرطة التركية 13 مشتبها بهم في جريمة قتل مدرب نادي تشورلو 1947 الرياضي إرسين أكا في تكيرداغ .

وجاء في بيان الشرطة: "نتيجة للتحقيقات الدقيقة التي أجرتها أقسام الشرطة في مقاطعتي أدرنة وتكيرداغ، تم التعرف على المشتبه بهم، وإلقاء القبض على 13 شخصا".

وأضاف البيان: "بناءً على أمر التفتيش الصادر عن مكتب المدعي العام الرئيسي في أدرنة، تم العثور على مسدس ورصاصات داخل خزنة في المكان الذي ألقي فيه القبض على بعض المشتبه بهم".

المصدر : مواقع إلكترونية

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