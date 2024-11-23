بالفيديو.. مقتل المدرب السابق لبشكتاش التركي بـ23 رصاصة

قتل إرسين أكا، مدرب نادي تشورلسبور 1947 أحد فرق الدوري الثالث التركي لكرة القدم، أمس الجمعة بعد تعرضه لهجوم بسلاح ناري بحسب تقارير إعلامية تركية.

وذكرت صحيفة "حريات" (hurriyet) التركية أن أكا مدرب اللياقة البدنية السابق لبشكتاش التركي، تعرض لإطلاق نار أثناء سيره في شارع عدنان قهوجي في حي "محيطين" في منطقة تشورلو في تكيرداغ.

وأظهرت لقطات فيديو لكاميرات مراقبة، رجلا ملثما وهو يطلق النار من مسدس على إرسين أكا، الذي كان يسير مع شخص آخر.

وسقط المدرب على الأرض مغطى بالدماء نتيجة إصابته بجروح خطيرة، بينما هرب القاتل عن طريق سيارة كانت تنتظره على بعد 200 متر من مسرح الجريمة.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Edirne'de 13 kişi gözaltına alındı Haberi oku—> https://t.co/1rRcmOsiug pic.twitter.com/e7h6Caz6EZ — Bursada Bugün (@bursadabugun) November 23, 2024

وعثرت الشرطة التي قامت بالتحقيق في مكان الحادث على 23 رصاصة فارغة. وتتواصل الجهود للقبض على الشخص الذي نفذ الهجوم المسلح.

أكا، الذي عمل مدربا في نادي بشكتاش في موسم 2012-2013، عمل مدربا مساعدا في فرق مثل إسكي شهير سبور، وأضنة سبور، وأنطاليا سبور، وغيرسون سبور، ثم عمل مدربا أولا له في بلدية إرزين في موسم 2018-2019.

وقبل مجيئه إلى نادي تشورلسبور 1947 لكرة القدم، عمل أكا مدربا في فريق كرة القدم لنادي كارشياكا الرياضي.

وقال أصدقاء أكا الذين حضروا الجنازة لصحيفة حريات: "المدرب إرسين هو رجل كرة قدم يعيش حياته الخاصة. ليس له علاقة بأي شخص… نريد القبض على قاتل معلمنا وتقديمه إلى العدالة في أسرع وقت ممكن ومعرفة سبب ارتكاب جريمة القتل هذه".

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, eski millî futbolcumuz ve TFF Avrupa Direktörü Yıldıray Baştürk ile bir araya geldi. 👉 https://t.co/ULERHP75EG pic.twitter.com/icNzDF3q35 — TFF (@TFF_Org) November 22, 2024

اعتقال 13 مشتبها في جريمة القتل

واعتقلت الشرطة التركية 13 مشتبها بهم في جريمة قتل مدرب نادي تشورلو 1947 الرياضي إرسين أكا في تكيرداغ .

وجاء في بيان الشرطة: "نتيجة للتحقيقات الدقيقة التي أجرتها أقسام الشرطة في مقاطعتي أدرنة وتكيرداغ، تم التعرف على المشتبه بهم، وإلقاء القبض على 13 شخصا".

وأضاف البيان: "بناءً على أمر التفتيش الصادر عن مكتب المدعي العام الرئيسي في أدرنة، تم العثور على مسدس ورصاصات داخل خزنة في المكان الذي ألقي فيه القبض على بعض المشتبه بهم".