القبض على 3 متهمين بإهانة لامين جمال في الكلاسيكو

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 3 مشجعين متهمين بتوجيه عبارات عنصرية إلى لاعبي برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني ضد ريال مدريد، والتي أقيمت أواخر الشهر الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو.

وشهد الكلاسيكو -الذي أقيم في 26 الشهر الماضي، وانتهى بفوز برشلونة على غريمه ريال مدريد على أرض الثاني (4-0)- توجيه إهانات عنصرية إلى نجمي البرسا الإسباني لامين جمال والبرازيلي رافينيا صاحبي الهدفين الثالث والرابع على التوالي.

وأثناء احتفاله بهدفه الذي حسم "الكلاسيكو" تلقى جمال البالغ (17 عاما) إهانات عنصرية من المدرجات، إذ سمع من بين الشتائم التي وُجهت إليه "الرجل الأسود اللعين"، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وبعد أقل من شهر على المباراة أكدت الشرطة الإسبانية أنها اعتقلت 3 من المشجعين ممن أهانوا لاعبي برشلونة.

وجاء في بيان رسمي أصدرته الشرطة الوطنية في إسبانيا "ألقينا القبض على 3 أشخاص متهمين بتوجيه إهانات عنصرية ضد اثنين من لاعبي كرة القدم خلال مباراة الكلاسيكو التي أقيمت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووجهوا عبارات معادية للأجانب يمكن اعتبارها تهديدا لكرامة اللاعبين".

وأضاف أن الثلاثة اعتقلوا -وأحدهم قاصر- منتصف الشهر الجاري وتم تقديمهم إلى العدالة لاحقا، نجحنا في تحديد هؤلاء الأشخاص من خلال تجميع مقاطع الفيديو التي صورت بالهواتف المحمولة من قبل المشجعين الموجودين على المدرجات، بالإضافة إلى صور مالك الحقوق".

وسارع ريال مدريد إلى إدانة الإهانات العنصرية التي صدرت عن بعض مشجعيه تجاه لاعبي برشلونة خلال "الكلاسيكو"، والتي صدرت من إحدى زوايا ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال "الميرينغي" -في بيان نشره في اليوم التالي للكلاسيكو- إنه "يدين بشدة أي نوع من السلوكيات المتعلقة بالعنصرية أو كراهية الأجانب أو العنف في كرة القدم والرياضة، ويعرب عن أسفه العميق للإهانات التي أطلقها بعض المشجعين الليلة الماضية في إحدى زوايا الملعب"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه فتح تحقيقا "لتحديد هوية مرتكبي هذه الإهانات المؤسفة والمشينة".

ولم تتردد رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم في إدانة الحادثة، إذ أكدا أن ما حدث هو "سلوك عنصري لا يطاق"، وأبلغا منسق وحدة جرائم الكراهية والتمييز لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق أولئك الأشخاص.

وفي الأثناء، سيغيب لامين جمال عن مباراة فريقه برشلونة ضد سيلتا فيغو والمقررة الليلة على ملعب بالايدوس ضمن الجولة الـ14 من الليغا، بداعي الإصابة التي حرمته من الظهور مع البارسا ضد ريال سوسيداد في الجولة الماضية.

ورفض الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة المجازفة بإشراك لامين ضد سيلتا فيغو، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللاعب سيعود عندما يكون جاهزا.

