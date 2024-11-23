أبرز 10 لاعبين برازيليين أخفقوا مع ريال مدريد

عرف ريال مدريد طوال تاريخه العريق العديد من نجوم كرة القدم البرازيلية الذين حققوا النجاح بقميص النادي "الملكي" في إسبانيا وأوروبا، وآخرهم الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس.

لكن في الجهة المقابلة هناك آخرون وقع ريال مدريد معهم أملا في الاستفادة من موهبتهم وهو أمر معروف عن اللاعبين البرازيليين لكنهم في النهاية خيبوا الآمال، ولعل أبرزهم النجم الأنيق كاكا.

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وتاليا قائمة 10 لاعبين برازيليين فشلوا مع ريال مدريد:

ديدي

هو البرازيلي الثاني في تاريخ ريال مدريد بعد غوديتشيلي، وصل إلى "الميرنغي" بعد تتويجه مع بلاده بكأس العالم 1958، ورغم ذلك أمضى موسما واحدا فقط (1958-1959) لعب خلاله 19 مباراة، وحسب "آس" فإن الغيرة من الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو ومشاكله مع زوجته عجلت برحيله عن النادي "الملكي".

فيتور

ورغم كونه لاعبا متميزا وحقق العديد من الألقاب مع الفرق البرازيلية مثل ساو باولو وكروزيرو وكورنثيانز إلا أن تجربة فيتور مع ريال مدريد لم يُكتب لها النجاح.

وصل فيتور إلى سانتياغو برنابيو في موسم 1993-1994 ولعب 3 مباريات فقط قبل أن يعود إلى بلاده مجددا.

زي روبرتو

مثّل البرازيلي ريال مدريد لمدة عام واحد في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 1997 حتى الشهر نفسه في العام التالي، ورغم تتويجه مع الفريق بـ3 ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا إلا أنه لم يقدّم الكثير على الصعيد الشخصي.

خاض روبرتو 21 مباراة مع الريال وسجل هدفا وحيدا، وحسب "آس" فإن فشله يعود إلى المدرب الإيطالي فابيو كابيلو الذي اعتمد عليه في مركز الظهير الأيسر علما أنه لاعب خط وسط.

فلافيو كونسيساو

تعاقد معه الرئيس فلورنتينيو بيريز مقابل 25 مليون يورو وذلك في عام 2000 وأمضى 3 مواسم لعب خلالها 74 مباراة وسجل هدفين وصنع مثلهما.

كان كثير الإصابات وهذا ما يوضّح قلة المباريات التي خاضها مع "الميرنغي" قبل رحيله إلى بوروسيا دورتموند الألماني في صيف عام 2003.

خوليو بابتيستا

دافع عن ألوان ريال مدريد لموسمين ونصف على فترتين، وسجل المهاجم البرازيلي 13 هدفا فقط في 78 مباراة أشهرها هدف الفوز على برشلونة في ملعب "كامب نو" موسم 2007-2008 وربما هو الذكرى الوحيدة الرائعة للاعب لدى جماهير "الميرنغي" قبل رحيله إلى روما الإيطالي في صيف 2008.

روبينيو

تميّز برشاقته وسرعته ومهاراته الفنية العالية، وصل إلى ريال مدريد قادما من سانتوس في صيف عام 2005 وأسر قلوب المشجعين سريعا لكن دوره تراجع مع الفريق تدريجيا وانتهى الأمر بطلبه الرحيل إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2008.

شارك روبينيو مع ريال مدريد في 137 مباراة مسجلا 35 هدفا، وحقق 3 ألقاب منها 2 بالدوري الإسباني.

إيمرسون

تعاقد معه ريال مدريد في صيف عام 2006 بطلب مباشر من كابيلو، لكنه لم يستمر سوى موسم واحد فقط لعب خلاله 34 مباراة أحرز فيها هدفا وحيدا، وتُوج بلقب "الليغا".

كاكا

أحد أشهر اللاعبين البرازيليين في العصر الحديث وكان من أولى الصفقات المدوية في الحقبة الثانية للرئيس بيريز.

وصل كاكا إلى ريال مدريد في صيف عام 2009 قادما من ميلان مقابل 67 مليون يورو، واستمر مع الفريق لـ4 مواسم شهدت صعودا وهبوطا في مستواه بسبب الإصابات حتى عاد إلى "الروسونيري" عام 2013، وإجمالا سجل 29 هدفا في 120 مباراة مع الملكي وتُوج بـ3 ألقاب محلية.

لوكاس سيلفا

تعاقد معه ريال مدريد في ميركاتو الشتاء لعام 2015 قادما من كروزيرو مقابل 14 مليون يورو، وبعد 6 أشهر فقط خرج مُعارا إلى مارسيليا الفرنسي قبل أن يرحل عن النادي "الملكي" في صيف عام 2019 إثر انتهاء عقده مع الفريق.

في تلك الفترة تنقّل اللاعب بين ريال مدريد وكروزيرو على سبيل الإعارة، في المجمل لعب لوكاس سيلفا مع "الملكي" 9 مباريات فقط لم يسجل فيها أو يصنع أي هدف.

سيسينيو

حط اللاعب البرازيلي رحاله في العاصمة الإسبانية شتاء عام 2006 واستمر مع ريال مدريد لموسم ونصف وخاض 32 مباراة مسجلا 3 أهداف، ثم رحل إلى روما الإيطالي في ميركاتو صيف 2008.