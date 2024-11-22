هل ينجح هالاند في تحطيم أرقام رونالدو القياسية؟

توقعت تقارير صحفية نجاح النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي في تحطيم الأرقام القياسية للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إذا واصل بالوتيرة نفسها في هز الشباك.

وشهدت السنوات الماضية منافسة شديدة انحصرت بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورونالدو في تحطيم الأرقام القياسية والفوز بالألقاب، لكن الآن انضم هالاند إلى السباق.

ويتربع "الدون" على عرش صدارة أفضل الهدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا وترتيب الهدافين الدوليين برصيد 135 هدفا.

كما سجل "صاروخ ماديرا" 910 أهداف حتى الآن، وبدأ رحلة السعي للوصول إلى ألف هدف في مسيرته.

من جهته، فاز هالاند بأول دوري أبطال أوروبا والثلاثية الأوروبية مع مانشستر سيتي في موسمه الأول في 2022-2023 بتسجيله 52 هدفا مذهلا في 53 مباراة.

إمكانية كسر أرقام رونالدو

وأشار موقع "توك سبورت" إلى أن هالاند يمكنه كسر كل أرقام رونالدو القياسية بناء على معدل الأهداف التي يسجلها المهاجم النرويجي.

وأصبح هالاند أسرع لاعب يسجل 40 هدفا في دوري أبطال أوروبا، مما يجعل رقم رونالدو باعتباره هدافا تاريخيا للبطولة القارية في خطر.

وسجل "الإعصار النرويجي" حتى الآن 44 هدفا خلال 43 مباراة في دوري أبطال أوروبا، أي بمعدل 1.02 هدف للمباراة الواحدة، مقابل 0.76 هدف لرونالدو الذي سجل 140 هدفا خلال 183 مباراة.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن وجود هالاند في صفوف مانشستر سيتي -الذي فرض سطوته على الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الأخيرة- يعزز حظوظه في تحقيق هذا الإنجاز.

Could Erling Haaland catch Cristiano Ronaldo's international goalscoring record one day? 🤔 pic.twitter.com/N2KYWu1q0g — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) November 18, 2024

أرقامه مع المنتخب

وعلى الصعيد الدولي، سجل هالاند 38 هدفا في 39 مباراة مع النرويج، أي بمعدل 0.97 هدف لكل مباراة مقابل 0.62 لرونالدو، مما يعني أنه إذا حافظ هالاند على هذا المعدل حتى المباراة رقم 140 فإن بإمكانه تحطيم الرقم القياسي للدون.

وخاض رونالدو 217 مباراة مع منتخب البرتغال حتى الآن أحرز خلالها 135 هدفا.

ويبدو أن النرويجي البالغ من العمر 24 عاما قادر على تحطيم أرقام رونالدو إذا واصل بالوتيرة نفسها وتحاشى الإصابات التي قد تبعده عن الملاعب، فضلا على نجاح المنتخب النرويجي في التأهل للبطولات القارية والعالمية.