نتيجة قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم -التي سحبت اليوم الجمعة- عن مواجهات من العيار الثقيل بين أقوى المنتخبات في القارة العجوز.

والمواجهات كما يلي:

هولندا x إسبانيا (حاملة اللقب)

كرواتيا (وصيفة النسخة الماضية) x فرنسا

الدانمارك x البرتغال

إيطاليا x ألمانيا

وتسعى إسبانيا وفرنسا والبرتغال للفوز بلقب المسابقة للمرة الثانية في تاريخها، بينما تتطلع ألمانيا والدانمارك إلى الوصول للدور قبل النهائي لأول مرة.

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واستعاد منتخب ألمانيا بعضا من بريقه تحت قيادة المدرب الشاب يوليان ناغلسمان، الذي أكد عدة مرات أن التتويج بلقب دوري أمم أوروبا هو هدف مؤقت مهم لمنتخب "الماكينات" قبل نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتتأهل المنتخبات الفائزة من تلك المواجهات للمربع الذهبي للمسابقة.

مواجهات نصف النهائي:

الفائز من مواجهة إيطاليا وألمانيا يلتقي بالفائز من مواجهة الدانمارك والبرتغال.

الفائز من مواجهة هولندا وإسبانيا يلتقي بالفائز من مواجهة كرواتيا وفرنسا.

تقام مباراتا نصف النهائي في الرابع والخامس من يونيو/حزيران المقبل، ومباراة تحديد المركز الثالث في الثامن يونيو/حزيران المقبل.

أما النهائي فسيقام أيضا في الثامن من يونيو/حزيران المقبل.