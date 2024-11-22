المغرب يتصدر أغلى المنتخبات في أمم أفريقيا 2025

يمتلك المنتخب المغربي الأعلى قيمة سوقية بين المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم -التي ستقام في 6 مدن مغربية بين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026- بـ361 مليون يورو متبوعا بمنتخب نيجيريا (333 مليون يورو).

ومع إسدال الستار على تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقررة في المغرب، تأهل 24 منتخبا منها 6 منتخبات عربية وهي المغرب صاحب الضيافة بجانب مصر والسودان والجزائر وتونس وجزر القمر.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، يتصدر "أسود الأطلس" قائمة المنتخبات الأغلى في "الكان" المقبلة، بقيمة سوقية بلغت 361 مليون يورو بينما قدرت قيمة المنتخب النيجيري الثاني بـ333 مليون يورو.

وتاليا قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية في كأس الأمم الأفريقية 2025: