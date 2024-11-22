المغرب يتصدر أغلى المنتخبات في أمم أفريقيا 2025
22/11/2024
يمتلك المنتخب المغربي الأعلى قيمة سوقية بين المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم -التي ستقام في 6 مدن مغربية بين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026- بـ361 مليون يورو متبوعا بمنتخب نيجيريا (333 مليون يورو).
ومع إسدال الستار على تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقررة في المغرب، تأهل 24 منتخبا منها 6 منتخبات عربية وهي المغرب صاحب الضيافة بجانب مصر والسودان والجزائر وتونس وجزر القمر.
وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، يتصدر "أسود الأطلس" قائمة المنتخبات الأغلى في "الكان" المقبلة، بقيمة سوقية بلغت 361 مليون يورو بينما قدرت قيمة المنتخب النيجيري الثاني بـ333 مليون يورو.
وتاليا قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية في كأس الأمم الأفريقية 2025:
- المغرب (361 مليون يورو).
- نيجيريا (333 مليون يورو).
- ساحل العاج (261 مليون يورو).
- السنغال (231 مليون يورو).
- الجزائر (180 مليون يورو).
- الكاميرون (179 مليون يورو).
- مصر (130 مليون يورو).
- مالي (128 مليون يورو).
- بوركينا فاسو (107 ملايين يورو).
- الكونغو (91 مليون يورو).
المصدر : مواقع إلكترونية