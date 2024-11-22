غوارديولا: لدي في مانشستر سيتي كل ما يتمناه أي مدرب

مدّد المدرب الإسباني بيب غوارديولا عقده مع مانشستر سيتي بطل إنكلترا لموسمين إضافيين، وفقا لما أعلنه النادي أمس الخميس. وينتهي العقد السابق لغوارديولا (53 عاما) في يوليو/تموز 2025، لكنّ الاتفاق الجديد يبقيه في ملعب "الاتحاد" حتى 2027.

ويأتي تجديد العقد مع غوارديولا كدفعة معنوية كبيرة للنادي الذي يواجه مستقبلا غامضا بسبب جلسة استماع جارية حول 115 مخالفة للوائح المالية الخاصة بالدوري.

وتولى غوارديولا تدريب سيتي منذ عام 2016 وقاده مذاك الحين إلى:

لقب الدوري الإنكليزي 6 مرات، بينها لقب الدوري في آخر 4 مواسم.

أبطال أوروبا مرة واحدة.

كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة).

كأس العالم للأندية (مرة واحدة).

كأس الاتحاد الإنجليزي (مرتان).

كأس الرابطة الإنجليزية (4 مرات).

كأس السوبر الإنجليزي (3 مرات).

وقاد غوارديولا سيتي إلى ثلاثية الدوري وكأس إنكلترا ودوري أبطال أوروبا عام 2023.

وقال غوارديولا الذي سبق له أن حصد العديد من الألقاب كلاعب ومدرب في برشلونة الإسباني قبل أن يتولى تدريب العملاق الألماني بايرن ميونخ: "مانشستر سيتي يعني الكثير بالنسبة لي. هذا هو موسمي التاسع هنا، لقد عشنا العديد من الأوقات الرائعة معا".

The journey continues 🩵 pic.twitter.com/8aluupvQw9 — Manchester City (@ManCity) November 21, 2024

وتابع: "لدي شعور خاص حقا تجاه هذا النادي. ولهذا السبب أنا سعيد جدا بالبقاء لموسمين آخرين".

وأضاف: "أشكر الجميع على استمرارهم في الثقة بي ودعمي، المالك، والرئيس خلدون (المبارك)، وفيران (سوريانو)، وتيكسي (بيغيريستين)، واللاعبين، وبالطبع الجماهير.. كل من يرتبط بمانشستر سيتي".

وأردف غوارديولا: "لقد كان شرفا ومتعة وامتيازا دائما أن أكون هنا.. قلت ذلك عدة مرات من قبل، لكن لدي كل ما قد يتمنى أي مدرب أن يكون لديه، وأنا أقدر ذلك كثيرا. آمل الآن أن نتمكن من إضافة المزيد من الألقاب إلى تلك التي فزنا بها بالفعل. سيكون هذا هو تركيزي".

ويعود حامل لقب الدوري إلى الملاعب السبت أمام توتنهام بهدف إنهاء سلسلة الخسائر غير المسبوقة للمدرب الإسباني.

ولأول مرة في مسيرته التدريبية، تعرض غوارديولا لـ4 هزائم متتالية، حيث يعاني الفريق من غياب لاعب الوسط الإسباني رودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، بسبب إصابة في الركبة ستبعده عن الموسم بأكمله.

وتراجع سيتي الثاني بفارق 5 نقاط خلف ليفربول في صدارة الدوري (28 مقابل 23)، بعد هزيمتين أمام بورنموث وبرايتون. كما خسر أمام سبورتينغ البرتغالي 1-4 في دوري أبطال أوروبا وأقصيَ من كأس الرابطة على يد توتنهام.