هكذا رد الإسباني رودري على انتقاله إلى ريال مدريد

فتح الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الباب أمام الانتقال إلى ريال مدريد معترفا بأنه سيكون "شرفا" اللعب لعملاق الدوري الإسباني.

وزعمت التقارير في إسبانيا أن ريال مدريد حدد رودري هدفا محتملا للانتقال في الصيف المقبل حيث يتطلع النادي الإسباني إلى تعزيز خيارات خط الوسط.

وقال رودري: "عندما يتصل بي ريال مدريد، أفضل ناد في التاريخ، النادي صاحب أكبر عدد من الألقاب، وكل ما يمثله، فمن الواضح أن هذا شرف ويجب أن تنتبه إليه". قبل أن يضيف على الفور أنه سعيد في مانشستر سيتي ومن المحتمل أن ينهي مسيرته في إنجلترا".

ورغم اهتمام ريال مدريد، فإن رودري قد يرى نفسه يكمل مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي بعد أن وقع غوارديولا عقدا جديدا أمس الخميس.

واحتفل رودري، الذي أصيب بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في سبتمبر/أيلول الماضي، بخبر بقاء غوارديولا في ملعب الاتحاد حتى يونيو/حزيران 2027.

وقال اللاعب البالغ من العمر (28 عاما) لإذاعة كادينا سير الإسبانية: "إنه لمن دواعي سروري أن يقرر بيب الاستمرار. من الواضح أنه كان المدرب الأكثر تأثيرا في مسيرتي. أمر رائع أن يستمر بيب لمدة عامين آخرين على الأقل. عندما وقعت مع مانشستر سيتي في 2019، أخبروني أن بيب سيبقى لمدة عام أو عامين فقط..".

هكذا رد رودري لاعب مانشستر سيتي على احتمال انتقاله إلى ريال مدريد. pic.twitter.com/jSRwPWb7aE — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) November 22, 2024

وأكد رودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 أنه سعيد في إنجلترا وفي مانشستر سيتي حيث ساعد المدرب غوارديولا في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا و4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى النادي عام 2019 بعد فترات مع فياريال وأتلتيكو مدريد في إسبانيا.

وقال الدولي الإسباني: "بقي عامان على انتهاء عقدي، والوقت يقترب لبدء الحديث مرة أخرى. صفقة غوارديولا حافز مهم. أشعر بقيمتي الكبيرة في النادي".

وأوضح رودري أنه سعيد في إنجلترا وفي مانشستر سيتي حيث ساعد المدرب بيب غوارديولا في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا و4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى النادي عام 2019 بعد فترات مع فياريال وأتلتيكو مدريد في إسبانيا.