ميسي يحلم بالعودة إلى برشلونة ويشيد بفليك

أشاد ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي، بأداء البلوغرانا "المذهل" تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك.

فاز برشلونة في 11 من مبارياته الـ13 الافتتاحية في الدوري الإسباني تحت قيادة المدرب الألماني، و3 من 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ولديه أفضل نسبة أهداف في المسابقتين.

وأبدى ميسي إعجابه بما شاهده، خاصة في ظل امتلاك الفريق للعديد من المواهب المحلية، مع مشاركة 8 من خريجي الأكاديمية في الفوز 4-0 في الكلاسيكو على ريال مدريد مؤخرا.

🔵🔴✨ Leo Messi: “I see Barcelona… they are doing great and I’m not surprised at all”. pic.twitter.com/Pn8ihklI4C

وقال ميسي في حوار مع قناة تي في 3 الكتالونية اليوم الجمعة: "عندما يتم منحهم الثقة، فإنهم يستجيبون بهذه الطريقة لأنهم يعرفون النادي بشكل أفضل من أي شخص آخر. لقد اعتادوا على فلسفة برشلونة منذ أن كانوا أطفالا. عندما يتم دعمهم، تحدث هذه الأشياء، تماما كما في الأوقات الأخرى".

وأشاد الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات (رقم قياسي)، بشكل خاص بالثنائي لامين جمال وباو كوبارسي كأمثلة حالية من لا ماسيا.

كما أعرب ميسي عن ارتباطه العاطفي بالمدينة وأمله في العودة يوما ما للعيش هناك مع عائلته عندما يعتزل اللعب. وقال النجم الأرجنتيني بحنين: "نفكر في العودة للعيش في برشلونة. أنا وزوجتي وأولادي نفتقد برشلونة كثيرا. لدينا أصدقاء هناك وتركنا الكثير من الأشياء خلفنا عندما انتقلنا".

وتابع البولغا: "أطفالي من كتالونيا. لقد عشت معظم حياتي هناك وأشعر أنني من برشلونة. لا أحد يعرف إلى أين ستقوده الحياة، لكن نيتي هي العيش في برشلونة لأنها موطننا".

وأمضى ميسي أكثر من 20 عاما في برشلونة وشارك في أكبر عدد من المباريات (778) وسجل أهدافا (672) للنادي أكثر من أي لاعب آخر.

🔵🔴 Messi: “My kids were born here. I’ve spent my whole life living there. I feel I belong to Barcelona”.

“My family and I always think about the possibility of returning to live there one day”.

“My children, my wife and I miss our life there a lot. We miss our friends”. pic.twitter.com/EgMPEfIQ78

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2024