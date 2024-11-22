موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يسعى مانشستر سيتي للعودة إلى مستواه المعتاد عندما يستضيف توتنهام هوتسبير بعد غد السبت في المرحلة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق سيتي سلسلة من النتائج السلبية، بعد أن تلقى 4 هزائم متتالية بمختلف المسابقات كانت آخرها الهزيمة أمام برايتون بالدوري الممتاز وأيضا الخسارة أمام توتنهام 1-2 في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويتأخر سيتي حامل اللقب، الذي تلقى دفعة معنوية بتمديد عقد مدربه الإسباني بيب غوارديولا، عن ليفربول المتصدر بفارق 5 نقاط، بينما يحتل توتنهام المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام والقنوات الناقلة

تقام المباراة المهمة يوم السبت 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بملعب الاتحاد، وتنطلق صفارة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف (19:30) مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت الإمارات.

والبث الحي المباشر للمباراة على القناة التالية:

beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويهيمن توتنهام على المواجهات السابقة بـ32 فوزا مقابل 10 تعادلات و25 فوزا للسيتي.