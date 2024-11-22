موعد مباراة سيلتا فيغو ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يأمل برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم في مواصلة سلسلة انتصاراته عندما يحلّ ضيفا على سيلتا فيغو غدا السبت في المرحلة الـ14.

لم يخسر برشلونة بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك سوى مباراتين فقط منذ انطلاق الموسم الحالي.

وفي ظل غياب الموهبة لامين جمال، يحتاج فليك إلى خطة بديلة لتخطي مضيفه الذي يحتل المركز الحادي عشر ولم يخسر في مبارياته الثلاث الأخيرة ضمن الدوري والكأس.

وكان جمال قد غاب عن التشكيلة الأساسية في مواجهة أوساسونا التي خسرها الفريق الكتالوني 2-4 في سبتمبر/أيلول الماضي. شارك بديلا وسجل هدفا، ومن بعدها بات لاعبا أساسيا في جميع المباريات حتى أصيب في ركبته وغاب عن المواجهة التي خسرها فريقه 0-1 أمام ريال سوسييداد قبل النافذة الدولية.

وحاول فليك تعويض غياب جمال في المباراة الأخيرة بوضع فيرمين لوبيس على الجهة اليمنى والبرازيلي رافينيا يسارا، لكن فريقه فشل في إيجاد الحلول الهجومية، على الرغم من تسجيله 40 هدفا في 12 مباراة سابقة.

ولم ينهزم برشلونة سوى مرتين في آخر 9 زيارات لملعب بالايدوس. فوزه يعني أنه سيوسّع الفارق مع ريال إلى 9 نقاط، قبل مواجهة فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لليغانيس الأحد.

موعد مباراة سيلتا فيغو ضد برشلونة والقنوات الناقلة

تقام المباراة السبت 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي على ملعب بالايدوس، وتنطلق الحادية عشر مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت القاهرة.

وينقل البث الحي المباشر للمباراة على القناة التالية:

beIN Sports 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتفوق برشلونة في مواجهات الفريقين، إذ فاز في 43 مباراة مقابل 19 انتصارا لسيلتا فيغو، وانتهت 19 مباراة بالتعادل.