المدربون الأعلى أجرا في الدوري الإيطالي 2024-2025
سيحصل كلاوديو رانييري -المدرب الجديد القديم لفريق روما الإيطالي- على راتب سنوي أكثر تواضعا بين بقية المدربين في دوري كرة القدم موسم 2024-2025 بحسب موقع سبورتون الفرنسي.
وأصبح رانييري المدرب الرابع الذي يقود فريق "الذئاب" عام 2024، بعد البرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي دانييلي دي روسي والكرواتي إيفان يوريتش.
ورغم الخبرة الكبيرة لهذا المدرب المخضرم البالغ 72 عاما فإنه سيحصل على راتب سنوي يقدر بمليون يورو وهو مبلغ قليل مقارنة بما كان يحصل عليه دي روسي (3 ملايين يورو) ويوريتش (مليونان).
ويحتل رانييري -الذي سبق أن درب "الجيالوروسي" بين عامي 2009 و2011، ثم لفترة وجيزة عام 2019- المركز رقم 11 في سلم ترتيب رواتب المدربين الإيطاليين عام 2024.
ويتصدر أنطونيو كونتي وسيموني إنزاغي (مدربا نابولي وإنتر على التوالي) قائمة أعلى الرواتب في الكالشيو بـ6.5 ملايين يورو.
وفيما يلي رواتب مدربي الدوري الإيطالي موسم 2024-2025:
- أنطونيو كونتي (نابولي): 6.5 ملايين يورو.
- سيموني إنزاغي (إنتر): 6.5 ملايين يورو.
- تياغو موتا (يوفنتوس): 3.5 ملايين يورو.
- جيان بييرو غاسبريني (أتالانتا): 3 ملايين يورو.
- باولو فونسيكا (ميلان): يورو 2.5 مليون يورو.
- فينشنزو إيتاليانو (بولونيا): 2.1 مليون يورو.
- رافايلي بالادينو (فيورنتينا): 1.6 مليون يورو.
- ماركو باروني (لاتسيو): 1.5 مليون يورو.
- كلاوديو رانييري (روما): مليون يورو.
- سيسك فابريغاس (كومو): مليون يورو.
- ألبرتو جيلاردينو (جنوى): مليون يورو.
- أليساندرو نيستا (مونزا): مليون يورو.
- دافيد نيكولا (كالياري): مليون يورو.
- باولو فانولي (تورينو): مليون يورو.
- أوزيبيو دي فرانشيسكو (فينيسيا): 750 ألف يورو.
- كوستا رونيايتش (أودينيزي): 750 ألف يورو.
- روبرتو دافيرسا (إمبولي): 600 ألف يورو.
- فابيو بيكيا (بارما): 600 ألف يورو.
- باولو زانيتي (هيلاس فيرونا): 600 ألف يورو.
- ماركو جيامباولو (ليتشي): 500 ألف يورو.