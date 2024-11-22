سيحصل كلاوديو رانييري -المدرب الجديد القديم لفريق روما الإيطالي- على راتب سنوي أكثر تواضعا بين بقية المدربين في دوري كرة القدم موسم 2024-2025 بحسب موقع سبورتون الفرنسي.

وأصبح رانييري المدرب الرابع الذي يقود فريق "الذئاب" عام 2024، بعد البرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي دانييلي دي روسي والكرواتي إيفان يوريتش.

ورغم الخبرة الكبيرة لهذا المدرب المخضرم البالغ 72 عاما فإنه سيحصل على راتب سنوي يقدر بمليون يورو وهو مبلغ قليل مقارنة بما كان يحصل عليه دي روسي (3 ملايين يورو) ويوريتش (مليونان).

ويحتل رانييري -الذي سبق أن درب "الجيالوروسي" بين عامي 2009 و2011، ثم لفترة وجيزة عام 2019- المركز رقم 11 في سلم ترتيب رواتب المدربين الإيطاليين عام 2024.

ويتصدر أنطونيو كونتي وسيموني إنزاغي (مدربا نابولي وإنتر على التوالي) قائمة أعلى الرواتب في الكالشيو بـ6.5 ملايين يورو.

وفيما يلي رواتب مدربي الدوري الإيطالي موسم 2024-2025: