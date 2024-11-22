أغلى اللاعبين والتشكيلات في أميركا الجنوبية

يتربع المنتخب البرازيلي لكرة القدم بقيادة نجمه فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، على عرش أغلى المنتخبات في أميركا الجنوبية قيمة سوقية، متفوقا على الأرجنتين وقائده ليونيل ميسي.

وبلغت القيمة السوقية لمنتخب السامبا 903 ملايين يورو، حسب تقرير نشره موقع "ترانسفير ماركت العالمي" المتخصص في إحصاءات كرة القدم وبيانات وقيم اللاعبين والمنتخبات.

وجاء المنتخب الأرجنتيني -الفائز بكأس العالم عام 2022 في قطر- ثانيا بقيمة سوقية بلغت 815 مليون يورو، وهي تقريبا ضعف قيمة منتخب الأوروغواي صاحب المركز الثالث.

وتاليا، أغلى 10 منتخبات قيمة سوقية في أميركا الجنوبية:

البرازيل (903 ملايين يورو). الأرجنتين (815 مليون يورو). الأوروغواي (413 مليون يورو). كولومبيا (282 مليون يورو). الإكوادور (269 مليون يورو). باراغواي (138 مليون يورو). فنزويلا (72.9 مليون يورو). تشيلي (52.7 مليون يورو). بيرو (32.1 مليون يورو). بوليفيا (16.9 مليون يورو).

وعلى مستوى أغلى قيمة سوقية للاعبين الأميركيين الجنوبيين، يهيمن البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني، على الصدارة بفارق كبير عن زميليه في النادي الملكي، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي والبرازيلي رودريغو غوس.

وفي ما يلي، قائمة أغلى 10 لاعبين قيمة سوقية في أميركا الجنوبية: