هكذا كان يعاني فيتور روكي في برشلونة

تطرق الموهبة البرازيلية فيتور روكي إلى معاناته في برشلونة، معترفا بأن الانضمام إلى "البلوغرانا" كان قرارا متسرعا وتسبب في إعارته إلى ريال بيتيس لاحقا.

ويلعب روكي على سبيل الإعارة لنادي بيتيس حتى نهاية الموسم الحالي، ولكنه يرتبط مع برشلونة بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2031.

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وقال روكي -في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إسبانيا"- إن "الحقيقة أنني مررت بلحظات سيئة للغاية عندما وصلت إلى برشلونة، أنا وعائلتي، والله فقط يعلم ذلك".

وأضاف "علمت أنني سآتي إلى إسبانيا قبل أسبوع تقريبا. وكُنت حينها في إجازة، ولم أكن أعرف شيئا عن الأمر".

وتابع "حينما وصلت إلى برشلونة حصلت على فرص قليلة، ولم أحظ بالوقت اللازم للتأقلم".

وفي 16 مباراة له تحت قيادة المدرب السابق لبرشلونة تشافي هرنانديز، لم يتمكن روكي من تسجيل سوى هدفين، وهو رقم مخيب للآمال للاعب بإمكانياته.

وأضفى الكتالونيون الطابع الرسمي على التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما آنذاك صيف عام 2023 بعد موسم مثير للإعجاب مع أتلتيكو باراناينسي، إذ سجل خلاله 21 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وكانت الخطة الأولية هي بقاؤه على سبيل الإعارة في النادي البرازيلي حتى صيف عام 2024، لكن إصابة غافي وفرينكي دي يونغ وبيدري أجبرت "البلوغرانا" على تسريع انتقال روكي، وإحضاره إلى إسبانيا في يناير/كانون الثاني 2024 قبل 6 أشهر من الموعد المتفق عليه.

سعيد بالتجربة

ويصر روكي، الذي يلعب الآن على سبيل الإعارة في ريال بيتيس، على أنه سعيد بالطريقة التي سارت بها الأمور، واصفا فترة وجوده في برشلونة بأنها "تجربة تعليمية" قيمة، على الرغم من الصعوبات التي واجهها.

وقال "الحقيقة أنني مررت ببعض اللحظات السيئة هناك، لكنها كانت مثل تجربة تعليمية. أنا سعيد للغاية لوجودي في برشلونة.. الأشياء التي تعلمتها هناك ساعدتني اليوم وأنا سعيد للغاية".

واعترف المهاجم بأنه كان "متوترا بعض الشيء" عندما انضم إلى "فيرديبلانكو"، خوفا من استمرار الصعوبات التي واجهته في برشلونة.

لكن روكي في ناديه الإسباني الثاني يستمتع ببداية إيجابية، إذ سجل 5 أهداف في 14 مباراة حتى الآن.

وصرح اللاعب البالغ من العمر 19 عاما في مقابلة على الموقع الرسمي للنادي قائلا: "لقد وجدت عائلة في ريال بيتيس".