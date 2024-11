رونالدو يوجه رسالة للمشككين: أنا شخص مليء بالمفاجآت

قال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إن البعض شكك في قدراتي قبل الانضمام لنادي النصر، ولكن أود أن أخبرهم ألا يسبقوا الأحداث فأنا "شخص مليء بالمفاجآت دائما".

وأضاف رونالدو، في تصريحات أدلى بها خلال الوثائقي الذي شرعت في بثه منصة "نتفليكس" بالتعاون مع الدوري السعودي للمحترفين، "البعض قال إنني جئت إلى السعودية من أجل الحصول على المال، لكن هذا غير صحيح، جئت إلى هنا من أجل الفوز بالألقاب مع النصر وأنا مليء بالشغف لتحقيق ذلك".

وعن سؤال حول تتويجه هدافا للدوري السعودي الموسم الماضي، أجاب "صاروخ ماديرا": كنت أتمنى ذلك وقد حدث، ولذلك أشعر بالسعادة. وسجل رونالدو 35 هدفا في دوري روشن ليتصدر قائمة هدافي البطولة السعودية.

في الموسم الحالي، سجل البرتغالي 6 أهداف، خلف المتصدر ميتروفيتش برصيد 11 هدفا، وكريم بنزيمة بـ8 أهداف.

ويبلغ نجم النصر السعودي الأربعين من عمره في فبراير/شريط المقبل. ورغم ذلك لا يُظهر أي علامات على الاعتزال.

وحطم المهاجم السابق لريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، منذ أيام رقما قياسيا جديدا عندما فازت البرتغال على بولندا ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بنتيجة 5-1، كان نصيب رونالدو منها هدفين.

وبتلك النتيجة بات رونالدو أكثر لاعب يحقق الفوز مع المنتخب برصيد 132 فوزا، متجاوزا رقم المدافع الإسباني سيرجيو راموس بـ131 فوزا، وخلفهما الحارس الإسباني إيكر كاسياس برصيد 121 فوزا.

