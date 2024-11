طرح الدفعة الثانية من تذاكر كأس القارات للأندية قطر 2024

أكدت اللجنة المحلية المنظمة لكأس القارات للأندية (FIFA) قطر 2024، أن مبيعات التذاكر للجماهير عامة بدأت اليوم الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت الدوحة، عبر الموقع الرسمي للبطولة FIC24.qa.

ويأتي انطلاق المبيعات العامة بعد انتهاء فترة المبيعات المبكرة الحصرية لحاملي بطاقات فيزا، التي تواصلت على مدى أسبوع بدءا من 14 نوفمبر/تشرين الثاني وشهدت إقبالا كبيرا مع تصدر مصر وقطر والسعودية والأردن الدول الأكثر شراءً للتذاكر.

وتستضيف قطر النسخة الأولى من البطولة في حلّتها الجديدة، خلال الفترة من 11- 18 ديسمبر/كانون الأول، ويشهد ملعب 974 مباراتين، الأولى لنادي باتشوكا المكسيكي مع الفائز بكأس ليبرتادوريس في 11 ديسمبر/كانون الأول.

وتجمع المباراة الثانية النادي الأهلي المصري مع الفائز بديربي الأميركيتين في 14 ديسمبر/كانون الأول، وذلك قبل المواجهة الكبرى المرتقبة بين ريال مدريد والفائز بكأس التحدي، والتي يحتضنها ملعب لوسيل في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل احتفالا بالذكرى السنوية الثانية على استضافة النهائي التاريخي لكأس العالم قطر 2022.

