طرح الدفعة الثانية من تذاكر كأس القارات للأندية قطر 2024

أكدت اللجنة المحلية المنظمة لكأس القارات للأندية (FIFA) قطر 2024، أن مبيعات التذاكر للجماهير عامة بدأت اليوم الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت الدوحة، عبر الموقع الرسمي للبطولة FIC24.qa.

ويأتي انطلاق المبيعات العامة بعد انتهاء فترة المبيعات المبكرة الحصرية لحاملي بطاقات فيزا، التي تواصلت على مدى أسبوع بدءا من 14 نوفمبر/تشرين الثاني وشهدت إقبالا كبيرا مع تصدر مصر وقطر والسعودية والأردن الدول الأكثر شراءً للتذاكر.

وتستضيف قطر النسخة الأولى من البطولة في حلّتها الجديدة، خلال الفترة من 11- 18 ديسمبر/كانون الأول، ويشهد ملعب 974 مباراتين، الأولى لنادي باتشوكا المكسيكي مع الفائز بكأس ليبرتادوريس في 11 ديسمبر/كانون الأول.

وتجمع المباراة الثانية النادي الأهلي المصري مع الفائز بديربي الأميركيتين في 14 ديسمبر/كانون الأول، وذلك قبل المواجهة الكبرى المرتقبة بين ريال مدريد والفائز بكأس التحدي، والتي يحتضنها ملعب لوسيل في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل احتفالا بالذكرى السنوية الثانية على استضافة النهائي التاريخي لكأس العالم قطر 2022.

تعرّف على مواجهات الأبطال وخطّط لتجربتك في كأس القارات للأندية FIFA قطر 2024™ اشترِ تذاكرك الآن! Follow the route of champions at the FIFA Intercontinental Cup Qatar 2024™ Buy your tickets now! pic.twitter.com/rcBbF1K3hj — Qatar 2024 (@FICQatar) November 19, 2024

وبدأ طرح التذاكر للجماهير عامة اعتبارا من اليوم، وستكون متاحة للشراء من قبل جميع حاملي البطاقات.

وتبلغ أسعار تذاكر ديربي الأميركيتين وكأس التحدي 150 ريالا قطريا للفئة الأولى، و70 ريالا قطريا للفئة الثانية، و40 ريالا قطريا للفئة الثالثة ولتذاكر المشجعين من ذوي الإعاقة.

اشترِ تذاكرك الآن! الرابط في البايو. Buy your tickets now! Link in bio. pic.twitter.com/Wfi8H2BoSX — Qatar 2024 (@FICQatar) November 21, 2024

أسعار تذاكر نهائي كأس القارات للأندية

أما أسعار تذاكر المباراة النهائية لكأس القارات للأندية فتبلغ 1000 ريال قطري للفئة الأولى، و600 ريال قطري للفئة الثانية، و200 ريال قطري للفئة الثالثة ولتذاكر المشجعين من ذوي الإعاقة.

ويوفر ملعبا 974 ولوسيل تجربة تتميز بسهولة الوصول مع مجموعة واسعة من خيارات المقاعد والأماكن المخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة.

ويمكن لكل مشجع شراء 6 تذاكر كحد أقصى، وستتوفر المنصة الرسمية لإعادة البيع في وقت لاحق. ويُوصى المشجعون بشراء التذاكر من الموقع الرسمي لبيع التذاكر التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتجنب أي مشاكل محتملة مثل التذاكر المزيفة أو غير الصالحة.

وتتوفر تذاكر مباريات كأس القارات للأندية FIFA قطر 2024 TM فقط من خلال: الموقع الرسمي للبطولة FIC24.qa.