عقارات بعشرات ملايين الدولارات يمتلكها نيمار لاعب الهلال السعودي

جمع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الهلال السعودي، خلال مسيرته الكروية ثروة كبيرة تقدر بـ341 مليون دولار أنفق جزءا منها في شراء عقارات فاخرة في أنحاء مختلفة من العالم.

ويتقاضى المهاجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان 3 ملايين دولار أسبوعيا.

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وعلى مر السنين، جمع نيمار محفظة ممتلكات مذهلة تتجاوز قيمتها عشرات ملايين الدولارات.

وتتضمن مجموعة العقارات المذهلة التي يمتلكها نيمار قطعة أرض في ميامي بقيمة أكثر من 26 مليون دولار، وجزيرة في البرازيل بنحو 9 ملايين دولار.

وتقع هذه الجزيرة الرائعة قبالة مدينة "أنغرا دوس ريس" الساحلية في جنوب غرب ولاية ريو دي جانيرو، وفي خليج يضم أكثر من 365 جزيرة، وتتميز بشاطئها الرائع.

كما تشتمل على فيلا رئيسية على الطراز الإندونيسي مع جناحين رئيسيين وبركة أسماك كوي و3 أكواخ مطلة على البحر.

أما أغلى عقار اشتراه نيمار حتى الآن فيتمثل في شقة "بنتهاوس" بقيمة 54.5 مليون دولار وتقع في ناطحة سحاب مشروع "بوغاتي رسيدينس" في دبي.

ويشتمل العقار على مسبح خاص مع إطلالات بانورامية على وسط المدينة، فضلا عن مصعد خاص ينقل سيارته إلى باب المنزل الأمامي.

Dubai'de Bugatti Residences… Herkes dairesine otomobili ile çıkıyor. Futbolcu Neymar da 54,5 milyon dolara daire satın aldı. pic.twitter.com/Fmrl8VH949 — Kayserinews.com (@Kayserinewscom) November 19, 2024

وذكرت تقارير إعلامية في البرازيل أن المهاجم البرازيلي قد يعود إلى ناديه الأصلي سانتوس العام المقبل بعد إصابات متتالية تعرض لها مع الهلال السعودي.

وذكرت صحيفة "غلوبو سبورت" البرازيلية أن رئيس سانتوس مارسيلو تيكسيرا يلتقي مع والد نيمار ومدير أعماله الأسبوع المقبل لمناقشة شروط الانتقال المحتمل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد نيمار مع الهلال السعودي الصيف المقبل، لكن اللاعب البالغ من العمر 32 عاما قد ينهي عقده في وقت سابق، مما يمهد الطريق لعودة محتملة إلى سانتوس في يناير/كانون الثاني.