موهبة برشلونة لامين جمال سفيرا لليونيسيف

أصبح لامين جمال موهبة برشلونة سفيرا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف". وفي حملته الأولى، انتهز اللاعب الشاب الفرصة لإرسال رسالة صادقة إلى أخيه كين وجميع أطفال العالم.

في بعض الأحيان، ينسى الناس أن لامين جمال يبلغ من العمر 17 عاما فقط، وذلك لأنه يظهر نضجا كبيرا مع فريق برشلونة لا يتناسب مع عمره.

ودشن جمال بدايته يوم 29 أبريل/نيسان 2023 في مباراة برشلونة وريال بيتيس، وهو يبلغ من العمر 15 عاما و9 أشهر و16 يوما فقط، ليصبح أصغر لاعب في القرن الـ21 يلعب في مباراة للفريق الأول.

ومنذ تلك الإطلالة، واصل جمال تسجيل الأرقام القياسية وإبهار العالم بموهبته، وبات أصغر لاعب يسجل لبرشلونة في تاريخه (16 عاما و87 يوما)، وأصغر لاعب يسجل في الدوري الإسباني (16 عاما و87 يوما)، وفي كأس الملك (16 عاما و195 يوما)، وكأس السوبر الإسباني (16 عاما و182 يوما).

🚨| 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Lamine Yamal has become an ambassador of UNICEF, on an altruistic basis. #fcblive 👏🏻 pic.twitter.com/S2z6jKG32p

