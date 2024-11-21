أصبح لامين جمال موهبة برشلونة سفيرا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف". وفي حملته الأولى، انتهز اللاعب الشاب الفرصة لإرسال رسالة صادقة إلى أخيه كين وجميع أطفال العالم.

في بعض الأحيان، ينسى الناس أن لامين جمال يبلغ من العمر 17 عاما فقط، وذلك لأنه يظهر نضجا كبيرا مع فريق برشلونة لا يتناسب مع عمره.

ودشن جمال بدايته يوم 29 أبريل/نيسان 2023 في مباراة برشلونة وريال بيتيس، وهو يبلغ من العمر 15 عاما و9 أشهر و16 يوما فقط، ليصبح أصغر لاعب في القرن الـ21 يلعب في مباراة للفريق الأول.

ومنذ تلك الإطلالة، واصل جمال تسجيل الأرقام القياسية وإبهار العالم بموهبته، وبات أصغر لاعب يسجل لبرشلونة في تاريخه (16 عاما و87 يوما)، وأصغر لاعب يسجل في الدوري الإسباني (16 عاما و87 يوما)، وفي كأس الملك (16 عاما و195 يوما)، وكأس السوبر الإسباني (16 عاما و182 يوما).

🚨| 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Lamine Yamal has become an ambassador of UNICEF, on an altruistic basis. #fcblive 👏🏻 pic.twitter.com/S2z6jKG32p — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 20, 2024

وفي رسالة لشقيقه وجميع الأطفال في يوم الطفل العالمي، كتب جمال "مرحبا كين، اليوم أريد أن أتحدث معك ومع جميع أطفال العالم، لأن اليوم هو يوم خاص للاحتفال بالطفولة. أنت تعلم أن جميع الأطفال لديهم حقوق خاصة تحميهم وتساعدهم على النمو بسعادة وبصحة جيدة. هذه الحقوق مكتوبة في وثيقة تسمى اتفاقية حقوق العالم".

وأضاف "هل تعلم أن اللعب حق؟ ولحسن الحظ، كنت قادرا على اللعب كثيرا عندما كنت طفلا، والآن أنا محظوظ، لأنني قادر على مواصلة اللعب".

موهبة برشلونة لامين جمال سفيرا لليونيسيف pic.twitter.com/OTU1csEbFg — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) November 21, 2024

وتابع "هل أخبرك بسر؟ عندما أخرج إلى الملعب، أظل الطفل نفسه الذي كنت في ذلك الوقت والذي لا يزال يستمتع باللعب بالكرة. عندما يسألونني كيف يمكنني اللعب بهذه الطريقة، أقول لهم إن المهم هو عدم الخوف من الخسارة وإذا أخطأت أحاول مرة أخرى، مثلما فعلت عندما صنعت قلاعا من الرمل وأسقطها البحر مرة أخرى".

غياب

وختم "كم هو ممتع أن نبدأ من جديد! اللعب يجعلك تكبر سعيدا، لا يهم إذا كان مع الأصدقاء أو بمفردك أو مع الألعاب. الشيء المهم هو أن تستمتع. أنتم المستقبل، لذا تذكروا دائما أن تلعبوا وتكونوا سعداء. سأكون دائما هناك لمساعدتك… والآن أنضم إلى اليونيسف حتى نتمكن من العمل معا لضمان إعمال حقوق الأطفال".

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن فرص مشاركة لامين جمال في مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو المقررة السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الليغا، تبدو قليلة.

وكان نادي برشلونة أعلن غياب لامين جمال من اثنين إلى 3 أسابيع عن الملاعب، بسبب إصابة في كاحله.