الهداف السويدي جيوكيريس يكشف سر احتفاله الشهير

لمع نجم فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتينغ لشبونة في الملاعب الأوروبية بفضل مستوياته الكبيرة وأهدافه الكثيرة التي يسجلها ويحتفل بها بطريقة غريبة تثير الفضول.

ويتربع جيوكيريس على عرش هدافي العالم لعام 2024 بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 58 هدفا سجلها في 54 مباراة مع فريقه البرتغالي ومنتخب السويد.

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن جيوكيريس ارتقى إلى صدارة لائحة هدافي النسخة الحالية من دوري الأمم بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف من 6 مباريات، متفوقا على لاعبين كبار بحجم النرويجي إيرلينغ هالاند (7) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (5) وغيرهما.

واشتهر جيوكيريس باحتفاله الفريد خلال تسجيل الأهداف، إذ يقوم بتشبيك أصابعه لتغطية فمه وأنفه على شكل قناع.

Doing what I do best…, Scoring 😜⚽ pic.twitter.com/eUncdGt6P3

— Victor Gyokeres – Parody (@VictorGyokeres_) November 16, 2024