الهداف السويدي جيوكيريس يكشف سر احتفاله الشهير

لمع نجم فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتينغ لشبونة في الملاعب الأوروبية بفضل مستوياته الكبيرة وأهدافه الكثيرة التي يسجلها ويحتفل بها بطريقة غريبة تثير الفضول.

ويتربع جيوكيريس على عرش هدافي العالم لعام 2024 بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 58 هدفا سجلها في 54 مباراة مع فريقه البرتغالي ومنتخب السويد.

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن جيوكيريس ارتقى إلى صدارة لائحة هدافي النسخة الحالية من دوري الأمم بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف من 6 مباريات، متفوقا على لاعبين كبار بحجم النرويجي إيرلينغ هالاند (7) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (5) وغيرهما.

واشتهر جيوكيريس باحتفاله الفريد خلال تسجيل الأهداف، إذ يقوم بتشبيك أصابعه لتغطية فمه وأنفه على شكل قناع.

Doing what I do best…, Scoring 😜⚽ pic.twitter.com/eUncdGt6P3 — Victor Gyokeres – Parody (@VictorGyokeres_) November 16, 2024

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي كشف اللاعب مؤخرا جزءا من الغموض وراء احتفاله الشهير.

وبعد أن نشر مقطع فيديو على إنستغرام يظهر أهدافه واحتفاله خلال موسم 2023-2024 استخدم التعليق "لم يهتم أحد حتى ارتديت القناع".

وتبين أن طريقة الاحتفال مستوحاة من شخصية باني الشرير في فيلم "نهوض فارس الظلام".

ومنذ ظهوره المذهل ضد مانشستر سيتي في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وإحرازه 3 أهداف "هاتريك" في شباك بطل الدوري الإنجليزي لم تتوقف آلة جيوكيريس التهديفية عن هز شباك المنافسين، لتنهمر عليه عبارات المديح والثناء.

ويحظى صاحب الـ26 عاما باهتمام كبار القارة العجوز الذين يتبارون للفوز بخدماته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في وقت بلغت قيمته السوقية 70 مليون يورو.

وذكرت تقارير صحفية أن الهداف السويدي أضحى محل منافسة مستعرة بين 3 أندية كبرى من البريميرليغ، وهي مانشستر يونايتد وأرسنال وتشلسي.