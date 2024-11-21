جدول مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2024-2025

بعد التوقف الدولي ومشاركة المنتخبات الآسيوية في تصفيات كأس العالم 2026، تعود منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم من جديد بمواجهات قوية وحماسية مرتقبة في مجموعة منطقة غرب القارة.

وقد خاضت الأندية العربية غمار الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة التي تهمين الأندية السعودية على المراكز الثلاثة الأولى، على أن تعود المنافسة في الجولتين الأخيرة السابعة والثامنة في فبراير/شباط 2025.

يتصدر الأهلي السعودي الترتيب بـ16 نقطة بينما يحتل الهلال -الذي له مباراة أقل- المركز الثاني بـ13 نقطة وبفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثالث والذي يملك 13 نقطة أيضا.

ويحتل السد القطري المركز الرابع بـ12 نقطة بفارق نقطة عن الوصل الإماراتي الخامس، بينما يتذيل العين بطل النسخة الماضية الترتيب بنقطة وحيدة جمعها بتعادله مع السد القطري في الجولة الأولى.

وفيما يلي مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بتوقيت مكة المكرمة:

الاثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 (الجولة الخامسة)

العين الإماراتي ضد الأهلي السعودي

وتقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين. وتنطلق الساعة السادسة مساء (18:00) بالتوقيت المحلي، الخامسة مساء (17:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الغرافة القطري ضد النصر السعودي

وتلعب المباراة على ملعب البيت المونديالي في الخور، وتنطلق المواجهة الساعة السابعة مساء (19:00) بالتوقيت المحلي ومكة المكرمة.

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الريان القطري ضد برسيبوليس الإيراني

تقام المباراة على ملعب أحمد بن علي المونديالي في الريان، وتنطلق الساعة التاسعة (21:00) بالتوقيت المحلي ومكة المكرمة.

استقلال طهران الإيراني ضد باختاكور الأوزبكي

تقام المباراة على ملعب آزادي في العاصمة طهران، وتنطلق الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي، السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024

السد القطري ضد الهلال السعودي

تقام المباراة على ملعب نادي السد في العاصمة القطرية الدوحة. وتنطلق الساعة السابعة مساء (19:00) بالتوقيت المحلي ومكة المكرمة.

الشرطة العراقي ضد الوصل الإماراتي

تقام المباراة على ملعب الشعب الدولي في العاصمة العراقية بغداد. وتنطلق الساعة السابعة مساء (19:00) بالتوقيت المحلي ومكة المكرمة والدوحة.

الاثنين 2 ديسمبر/كانون الأول 2024 (الجولة السادسة)

برسيبوليس الإيراني ضد الشرطة العراقي

تقام المباراة على ملعب آزادي في العاصمة طهران، وتنطلق الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة والعراق والدوحة.

الأهلي السعودي ضد استقلال طهران

تقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة. وتنطلق الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الوصل الإماراتي ضد الريان القطري

تقام المباراة على ملعب زعبيل في دبي، وتنطلق الساعة الثامنة مساء (20:00) بالتوقيت المحلي، السابعة مساء (19:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

النصر السعودي ضد السد القطري

تلعب المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض. وتنطلق الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2024

باختاكور الأوزبكي ضد العين الإماراتي

تقام المباراة على ملعب باختاكور المركزي، وتنطلق الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الهلال السعودي ضد الغرافة القطري

تقام المباراة على ملعب المملكة أرينا في الرياض، وتنطلق الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الاثنين 3 فبراير/شباط 2025 (الجولة السابعة)

العين الإماراتي ضد الريان القطري

تقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين، وتنطلق الساعة السادسة مساء (18:00) بالتوقيت المحلي، الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

السد القطري ضد الأهلي السعودي



تقام المباراة على ملعب نادي السد في العاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق الساعة السابعة مساء (19:00) بالتوقيت المحلي ومكة المكرمة.

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استقلال طهران الإيراني ضد الشرطة العراقي



تقام المباراة على ملعب آزادي في العاصمة طهران، وتنطلق الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت مكة المكرمة.

النصر السعودي ضد الوصل الإماراتي



تلعب المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض، وتنطلق الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة.

الثلاثاء 4 فبراير/شباط 2025

الغرافة القطري ضد باختور الأوزبكي

وتلعب المباراة على ملعب البيت المونديالي في الخور، وتنطلق المواجهة الساعة السابعة مساء (19:00) بالتوقيت المحلي ومكة المكرمة.

الهلال السعودي ضد بيرسبوليس الإيراني

تقام المباراة على ملعب المملكة أرينا في الرياض، وتنطلق الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة.

الاثنين 17 فبراير/شباط 2025 (الجولة الثامنة)

باختاكور الأوزبكي ضد السد القطري

تقام المباراة على ملعب باختاكور المركزي، وتنطلق الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

بيرسبوليس الإيراني ضد النصر السعودي



تقام المباراة على ملعب آزادي في العاصمة طهران، وتنطلق الساعة السابعة (19:00) بتوقيت مكة المكرمة.

الشرطة العراقي ضد العين الإماراتي

تقام المباراة على ملعب الشعب الدولي في العاصمة العراقية بغداد، وتنطلق الساعة السابعة مساء (19:00) بالتوقيت المحلي ومكة المكرمة.

الأهلي السعودي ضد الغرافة القطري

تقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة، وتنطلق الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الثلاثاء 18 فبراير/شباط 2025

الريان القطري ضد استقلال طهران الإيراني

تقام المباراة على ملعب أحمد بن علي المونديالي في الريان، وتنطلق الساعة السابعة (19:00) بالتوقيت المحلي ومكة المكرمة.

الوصل الإماراتي ضد الهلال السعودي

تقام المباراة على ملعب زعبيل في دبي، وتنطلق الساعة الثامنة مساء (20:00) بالتوقيت المحلي، السابعة مساء (19:00) بتوقيت مكة المكرمة.

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا للنخبة:

الدور الثمن النهائي(16): الذهاب 3 و5 مارس/آذار 2025، والإياب 10و12 من الشهر نفسه.

الذهاب 3 و5 مارس/آذار 2025، والإياب 10و12 من الشهر نفسه. الدور الربع النهائي(8): 25 و26 أبريل/نيسان 2025.

25 و26 أبريل/نيسان 2025. الدور النصف النهائي(4): 29 و30 أبريل/نيسان 2025.

29 و30 أبريل/نيسان 2025. النهائي: 4 مايو/أيار 2025.

🔵 @Alhilal_FC في صدارة الترتيب لمنطقة الغرب 🔝

🔴 فيسيل كوبي يأتي متصدرًا لمنطقة الشرق 🌏 إليكم جدول الترتيب بعد ختام الجولة الرابعة 🔢#دوري_أبطال_آسيا_النخبة pic.twitter.com/veINEXg2jZ — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 7, 2024