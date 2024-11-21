موعد مباراة النصر ضد القادسية في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يخوض النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، اختبارا لا يخلو من صعوبة أمام ضيفه القادسية في الجولة 11 من الدوري السعودي لكرة القدم

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة بينما يقبع القادسية الفائز في مبارياته الثلاث الأخيرة في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

ويرغب العالمي في مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثاني تواليا بعد تعادلين متتاليين مخيبين كلّفاه الابتعاد بفارق 6 نقاط عن غريمه الهلال، وبالتالي رفع معنويات لاعبيه قبل زيارة الغرافة القطري الاثنين في دوري أبطال آسيا للنخبة.

في المقابل، يطمح القادسية إلى فك عقدة فشله في التغلب على النصر في الرياض في المواجهات العشر الأخيرة بينهما، وقال مدربه الإسباني ميتشل "مواجهة النصر ونجومه تمثل تحديًا لي وللاعبين".

موعد مباراة النصر ضد القادسية والقنوات الناقلة

تقام المباراة الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي على ملعب الأول بارك في الرياض. وتنطلق صافرة البداية الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السابعة (19:00) مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة (21:00) بتوقيت أبو ظبي.

وينقل البث الحي المباشر للمباراة على القناة التالية:

SSC1 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.