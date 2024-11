شاهد.. هل امتنع تايسون عن ضربة قاضية لجيك بول؟

رغم مرور نحو أسبوع كامل على النزال الذي جمع أسطورة الملاكمة الأميركي مايك تايسون ومواطنه صانع المحتوى في منصة يوتيوب جيك بول، لكن الجدل لم يتوقف بشأن جدية المواجهة.

وما زاد من الجدل هو انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر أن بطل العالم السابق للوزن الثقيل مايك تايسون تراجع في اللحظة الأخيرة عن توجيه ضربة قاضية لمنافسه بول في تصرف غريب وغير مفهوم، وهي لقطة كان يشتهر فيها تايسون سابقا ولطالما حسم بها الكثير من النزالات، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وحسب الفيديو المنتشر فإن قبضة تايسون كانت قريبة للغاية من توجيه لكمة قوية على وجه بول المكشوف، لكن الملاكم الأسطوري أخفض يده في اللحظة الأخيرة.

🇺🇸 FANS CLAIM JAKE PAUL-MIKE TYSON FIGHT WAS FIXED

Fans online pointed to a moment when Tyson seemingly pulled back from landing a punch, fueling suspicions the fight was staged.

The match, aired live on Netflix, earned Paul $40 million and Tyson $20 million.

Source: Daily… pic.twitter.com/robMI3mx7y

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 21, 2024