خوان ماتا يقتفي أثر بيكهام ويستثمر في الدوري الأميركي

أعلن سان دييغو المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم أمس الأربعاء أن خوان ماتا، لاعب الوسط السابق في مانشستر يونايتد وتشلسي، أصبح شريكا في ملكية النادي.

وقال ماتا الذي ساعد منتخب إسبانيا في الفوز بكأس العالم 2010 ويلعب حاليا في أستراليا ضمن صفوف وسترن سيدني واندرارز: "الانضمام إلى نادي سان دييغو إف سي كشريك هو فرصة مثيرة للمساعدة في بناء شيء مميز حقا في مدينة ودوري يشهدان نموا مذهلا.

وأضاف: "شكرا جزيلا للمجموعة المالكة ومؤسسة رايت تو دريم ورابطة الدوري الأميركي لكرة القدم على السماح لي بأن أكون أول لاعب نشط يمتلك حصة في ناد بالدوري، وثاني لاعب بشكل عام يحقق ذلك بعد ديفيد بيكهام. إنه شرف لي حقا".

🚨 ¡ I’M JOINING SAN DIEGO FC OWNERSHIP GROUP! 🚨

Really happy to announce that I’m a partner at the newest and most special franchise in the MLS! @sandiegofc

Many thanks to the ownership group, @right2dream and @MLS for allowing me to be the first active player to be a part… pic.twitter.com/gY4TyxnVib

— Juan Mata García (@juanmata8) November 20, 2024