رياضة

خوان ماتا يقتفي أثر بيكهام ويستثمر في الدوري الأميركي

خوان ماتا يستثمر في الدوري الأميركي منصة اكس - @__TheSpecial1__
خوان ماتا أصبح شريكا في ملكية نادي سان دييغو المنافس في الدوري الأميركي (مواقع التواصل)
21/11/2024

أعلن سان دييغو المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم أمس الأربعاء أن خوان ماتا، لاعب الوسط السابق في مانشستر يونايتد وتشلسي، أصبح شريكا في ملكية النادي.

وقال ماتا الذي ساعد منتخب إسبانيا في الفوز بكأس العالم 2010 ويلعب حاليا في أستراليا ضمن صفوف وسترن سيدني واندرارز: "الانضمام إلى نادي سان دييغو إف سي كشريك هو فرصة مثيرة للمساعدة في بناء شيء مميز حقا في مدينة ودوري يشهدان نموا مذهلا.

وأضاف: "شكرا جزيلا للمجموعة المالكة ومؤسسة رايت تو دريم ورابطة الدوري الأميركي لكرة القدم على السماح لي بأن أكون أول لاعب نشط يمتلك حصة في ناد بالدوري، وثاني لاعب بشكل عام يحقق ذلك بعد ديفيد بيكهام. إنه شرف لي حقا".

 

ويعد لاعب خط الوسط الإنجليزي السابق بيكهام أحد ملاك نادي إنتر ميامي.

وسبق لماتا الاستثمار في فريق ألبين المنافس في سباقات فورمولا 1 للسيارات، عبر شركة أوترو كابيتال.

وانضم ماتا لقائمة نجوم اللاعبين المستثمرين في أندية كرة القدم أبرزهم الإنجليزي ديفيد بيكهام (إنتر ميامي الأميركي)، العاجي ديدييه دروغبا (فونيكس رايسينغ الأميركي)، الفرنسي نغولو كانتي (رويال إكسلسيور فيرتون البلجيكي)، البرازيلي رونالدو نازاريو (بلد الوليد الإسباني)، الفرنسي كيليان مبابي (كان الفرنسي).

المصدر : رويترز

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