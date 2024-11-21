جدول مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2024-2025

بعد التوقف الدولي ومشاركة المنتخبات الآسيوية في تصفيات كأس العالم 2026، تعود منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم من جديد بمواجهات قوية وحماسية مرتقبة في مجموعة منطقة غرب القارة.

وخلال الشهرين الجاري والمقبل، ستخوض الأندية العربية غمار الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة التي تهمين الأندية السعودية على المراكز الثلاثة الأولى.

يتصدر الهلال السعودي الترتيب بـ12 نقطة بالتساوي مع الأهلي بينما يحل النصر ثالثا برصيد 12 نقطة.

ويحتل السد القطري المركز الرابع بـ10 نقاط بفارق نقطتين عن الوصل الإماراتي الخامس، بينما يتذيل العين بطل النسخة الماضية الترتيب بنقطة وحيدة جمعها بتعادله مع السد القطري في الجولة الأولى.

وفي ما يلي مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بتوقيت مكة المكرمة:

🔵 @Alhilal_FC في صدارة الترتيب لمنطقة الغرب 🔝

🔴 فيسيل كوبي يأتي متصدرًا لمنطقة الشرق 🌏 إليكم جدول الترتيب بعد ختام الجولة الرابعة 🔢#دوري_أبطال_آسيا_النخبة pic.twitter.com/veINEXg2jZ — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 7, 2024

الاثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني (الجول الخامسة)

العين الإماراتي ضد الأهلي السعودي

وتقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين. وتنطلق الساعة السادسة مساء (18:00) بالتوقيت المحلي، الخامسة مساء (17:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الغرافة القطري ضد النصر السعودي

وتلعب المباراة على ملعب البيت المونديالي في الخور، وتنطلق المواجهة الساعة السابعة مساء (19:00) بالتوقيت المحلي ومكة المكرمة.

الريان القطري ضد برسيبوليس الإيراني

تقام المباراة على ملعب أحمد بن علي المونديالي في الريان، وتنطلق الساعة التاسعة (21:00) بالتوقيت المحلي ومكة المكرمة.

استقلال طهران الإيراني ضد باختاكور الأوزبكي

تقام المباراة على ملعب آزادي في العاصمة طهران، وتنطلق الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي، السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني (الجولة الخامسة)

السد القطري ضد الهلال السعودي

تقام المباراة على ملعب نادي السد في العاصمة القطرية الدوحة. وتنطلق الساعة السابعة مساء (19:00) بالتوقيت المحلي ومكة المكرمة.

الشرطة العراقي ضد الوصل الإماراتي

تقام المباراة على ملعب الشعب الدولي في العاصمة العراقية بغداد. وتنطلق الساعة السابعة مساء (19:00) بالتوقيت المحلي ومكة المكرمة والدوحة.

الاثنين 2 ديسمبر/كانون الأول (الجولة السادسة)

برسيبوليس الإيراني ضد الشرطة العراقي

تقام المباراة على ملعب آزادي في العاصمة طهران، وتنطلق الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة والعراق والدوحة.

الأهلي السعودي ضد استقلال طهران

تقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة. وتنطلق الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الوصل الإماراتي ضد الريان القطري

تقام المباراة على ملعب زعبيل في دبي، وتنطلق الساعة الثامنة مساء (20:00) بالتوقيت المحلي، السابعة مساء (19:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

النصر السعودي ضد السد القطري

تلعب المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض. وتنطلق الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول (الجولة السادسة)

باختاكور الأوزبكي ضد العين الإماراتي

تقام المباراة على ملعب باختاكور المركزي، وتنطلق الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الهلال السعودي ضد الغرافة القطري

تقام المباراة على ملعب المملكة أرينا في الرياض، وتنطلق الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.