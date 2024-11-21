ثورة فليك ترفع القيمة السوقية لشباب برشلونة

أسهمت النتائج المميزة لبرشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم بقيادة مدربه الألماني هانسي فليك، في رفع القيمة السوقية لعدد من اللاعبين الشباب بشكل ملحوظ.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن وصول فليك أحدث ثورة حقيقية في الفريق الذي يعتمد في الموسم الحالي على عدد أكبر من الشباب، وذلك بفضل أسلوب لعب يرتكز على الضغط العالي ويتناسب مع طريقة هؤلاء اللاعبين.

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وفي غضون 3 أشهر فقط من تسلم المدرب الألماني تدريب البارسا، ارتفعت القيمة السوقية لـ9 من اللاعبين الشباب بالفريق الكتالوني بقيمة 85.5 مليون يورو، وهو مبلغ كبير مقارنة بالفترة المذكورة.

ويأتي لامين جمال (17 عاما) على رأس قائمة اللاعبين الذين ارتفعت قيمتهم السوقية، إذ وصلت حاليا إلى 150 مليون يورو بعد أن كانت 120 مليونا في بداية موسم 2024-2025، بزيادة نسبتها 25% عن القيمة السابقة.

وتاليا قائمة لاعبي برشلونة التسعة الذين ارتفعت قيمتهم السوقية منذ بداية الموسم حتى الآن:

لامين جمال (17 عاما): من 120 مليون يورو إلى 150 مليونا.

من 120 مليون يورو إلى 150 مليونا. فيرمين لوبيز (21 عاما): من 30 مليون يورو إلى 50 مليونا.

من 30 مليون يورو إلى 50 مليونا. باو كوبارسي (17 عاما): من 30 مليون يورو إلى 40 مليونا.

من 30 مليون يورو إلى 40 مليونا. مارك كاسادو (21 عاما): من 2.5 مليون يورو إلى 15 مليونا.

من 2.5 مليون يورو إلى 15 مليونا. مارك بيرنال (17 عاما): من مليون يورو إلى 5 ملايين.

من مليون يورو إلى 5 ملايين. باو فيكتور (22 عاما): من 1.5 مليون يورو إلى 5 ملايين.

من 1.5 مليون يورو إلى 5 ملايين. بابلو توري (21 عاما): من 3 ملايين يورو إلى 5 ملايين.

من 3 ملايين يورو إلى 5 ملايين. جيرارد مارتن (22 عاما): من 400 ألف يورو إلى 3 ملايين.

من 400 ألف يورو إلى 3 ملايين. سيرجي دومينيغيز (19 عاما): 100 ألف يورو إلى مليون يورو.

وأشارت ماركا إلى وجود 5 لاعبين في برشلونة ممن نشؤوا في أكاديمية لاماسيا وتبلغ قيمتهم السوقية حاليا 370 مليون يورو، مما يعني أن إدارة "البلوغرانا" كانت ستتحمل تكاليف باهظة إذا بحثت عن أمثالهم في السوق.

واللاعبون الخمسة هم:

لامين جمال: 150 مليون يورو.

150 مليون يورو. غافي: 90 مليون يورو.

90 مليون يورو. فيرمين لوبيز: 50 مليون يورو.

50 مليون يورو. باو كوبارسي: 40 مليون يورو.

40 مليون يورو. أليخاندرو بالدي: 40 مليون يورو.

وللتأكيد أكثر على الثورة التي أحدثها فليك بفضل هؤلاء اللاعبين، يكفي النظر إلى جدول ترتيب الليغا وفيه يتصدر برشلونة اللائحة برصيد 33 نقطة بعد فوزه في 11 مباراة وخسارته مباراتين فقط، ليس هذا فحسب، بل يُعتبر "البلوغرانا" صاحب الهجوم الأقوى في الدوريات الخمسة الكبرى برصيد 40 هدفا.

في الوقت نفسه سجل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان 33 هدفا (الأقوى في الدوريين الألماني والفرنسي على التوالي) وأتالانتا 31 هدفا (الأقوى في الدوري الإيطالي) وتوتنهام هوتسبير (الأقوى في الدوري الإنجليزي).

ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل يقدّم برشلونة كرة قدم "جذابة وهجومية"، وفق وصف ماركا، وكل ذلك من خلال منح اللاعبين الشباب دورا كبيرا.