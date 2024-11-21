رياضة|الولايات المتحدة الأميركية

بالفيديو.. رقصة ترامب تجتاح عالم الرياضة

Nick Bosa o and Jon Jones
رقصة ترامب تحولت إلى احتفال لعدد من الرياضيين في الولايات المتحدة وخارجها (مواقع التواصل)
21/11/2024

اجتاحت الحركة الشهيرة التي أداها الرئيس الأميركي المنتخب حديثا دونالد ترامب مواقع التواصل الاجتماعي ليصل صداها إلى العديد من الرياضيين في الألعاب المختلفة الذين قلدوها في احتفالاتهم.

وكان ترامب قد أدى حركة راقصة بعد إعلان فوزه على منافسته كامالا هاريس على مقعد الرئاسة في الانتخابات الأميركية الأخيرة، لتجتاح فيما بعد عالم الرياضة.

وأصبحت "رقصة ترامب" هوسًا للرياضيين الأميركيين وغيرهم ممن انتشرت لقطاتهم وهم يقلدونها، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر نادرا ما نراه في ألعاب رياضية مختلفة من الغولف حتى كرة القدم.

وعلى الرغم من أن تلك الرقصة انتشرت قبل أشهر، لكنها نالت شهرة أكبر في عالم الرياضة بعد إعلان فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

ففي الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية (NFL)، احتفل نيك بوسا لاعب فريق "سان فرانسيسكو 49" مع زملائه بإحدى النقاط، حيث قلد رقصة ترامب لتلقى اللقطة ملايين الإعجابات أبرزها من ترامب نفسه، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال بوسا "لقد رأيت الجميع يفعلون ذلك، رأيت جون جونز يفعلها بعد نزال في بطولة القتال النهائي (UFC)، اعتقدت أنها رقصة رائعة ففعلتها".

وكان الرئيس العائد إلى البيت الأبيض قد حضر يوم السبت الماضي نزالا في الفنون القتالية المختلطة إلى جانب الملياردير إيلون ماسك بمدينة نيويورك، وفيه فاز جون جونز على منافسه ستيب ميوسيتش ليقوم بعدها بالاحتفال على طريقة ترامب وأمام ناظريه.

وسار الأميركي كريستيان بوليسيتش لاعب ميلان على نهج مواطنيه جونز وبوسا وقلد رقصة ترامب خلال مباراة منتخب بلاده لكرة القدم ضد جامايكا في إياب ربع نهائي بطولة دوري أمم الكونكاكاف.

وسجل بوليسيتش الهدف الأول لمنتخب بلاده بعد 12 دقيقة من بداية المباراة بعد أن وضع الكرة في الشباك من فوق حارس جامايكا، ليحتفل على طريقة ترامب.

وفاز منتخب أميركا على جامايكا إيابا بنتيجة 4-2، ليبلغ رفاق بوليسيتش الدور نصف النهائي من دوري أمم كونكاكاف بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولم يقتصر الأمر على الرياضيين الأميركيين، حيث قامت لاعبة الغولف البريطانية تشارلي هول بأداء الرقصة خلال بطولة في فلوريدا.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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