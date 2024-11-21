بالفيديو.. رقصة ترامب تجتاح عالم الرياضة

اجتاحت الحركة الشهيرة التي أداها الرئيس الأميركي المنتخب حديثا دونالد ترامب مواقع التواصل الاجتماعي ليصل صداها إلى العديد من الرياضيين في الألعاب المختلفة الذين قلدوها في احتفالاتهم.

وكان ترامب قد أدى حركة راقصة بعد إعلان فوزه على منافسته كامالا هاريس على مقعد الرئاسة في الانتخابات الأميركية الأخيرة، لتجتاح فيما بعد عالم الرياضة.

وأصبحت "رقصة ترامب" هوسًا للرياضيين الأميركيين وغيرهم ممن انتشرت لقطاتهم وهم يقلدونها، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر نادرا ما نراه في ألعاب رياضية مختلفة من الغولف حتى كرة القدم.

I can’t believe what I’m seeing in sports. Some of sport’s biggest stars in the NFL, NCAA, MLS, USMNT, UFC & more are doing a Donald Trump dance to celebrate scoring. After sports being inundated with liberal propaganda for the past decade, I’d tell you you’re crazy if you… pic.twitter.com/6Fr9w5DNr9 — Jon Root (@JonnyRoot_) November 19, 2024

وعلى الرغم من أن تلك الرقصة انتشرت قبل أشهر، لكنها نالت شهرة أكبر في عالم الرياضة بعد إعلان فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

ففي الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية (NFL)، احتفل نيك بوسا لاعب فريق "سان فرانسيسكو 49" مع زملائه بإحدى النقاط، حيث قلد رقصة ترامب لتلقى اللقطة ملايين الإعجابات أبرزها من ترامب نفسه، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

Nick Bosa hit the Donald Trump dance after a sack pic.twitter.com/OeLZj0WMXY — Ari Meirov (@MySportsUpdate) November 10, 2024

وقال بوسا "لقد رأيت الجميع يفعلون ذلك، رأيت جون جونز يفعلها بعد نزال في بطولة القتال النهائي (UFC)، اعتقدت أنها رقصة رائعة ففعلتها".

وكان الرئيس العائد إلى البيت الأبيض قد حضر يوم السبت الماضي نزالا في الفنون القتالية المختلطة إلى جانب الملياردير إيلون ماسك بمدينة نيويورك، وفيه فاز جون جونز على منافسه ستيب ميوسيتش ليقوم بعدها بالاحتفال على طريقة ترامب وأمام ناظريه.

After viciously DESTROYING his opponent, Jon Jones did the iconic Trump YMCA dance and gave the president a thumbs up👍 Legend pic.twitter.com/1FGSNlL7fq — JohnRocker (@itsJohnRocker) November 17, 2024

وسار الأميركي كريستيان بوليسيتش لاعب ميلان على نهج مواطنيه جونز وبوسا وقلد رقصة ترامب خلال مباراة منتخب بلاده لكرة القدم ضد جامايكا في إياب ربع نهائي بطولة دوري أمم الكونكاكاف.

وسجل بوليسيتش الهدف الأول لمنتخب بلاده بعد 12 دقيقة من بداية المباراة بعد أن وضع الكرة في الشباك من فوق حارس جامايكا، ليحتفل على طريقة ترامب.

وفاز منتخب أميركا على جامايكا إيابا بنتيجة 4-2، ليبلغ رفاق بوليسيتش الدور نصف النهائي من دوري أمم كونكاكاف بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولم يقتصر الأمر على الرياضيين الأميركيين، حيث قامت لاعبة الغولف البريطانية تشارلي هول بأداء الرقصة خلال بطولة في فلوريدا.