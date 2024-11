بالفيديو.. رقصة ترامب تجتاح عالم الرياضة

اجتاحت الحركة الشهيرة التي أداها الرئيس الأميركي المنتخب حديثا دونالد ترامب مواقع التواصل الاجتماعي ليصل صداها إلى العديد من الرياضيين في الألعاب المختلفة الذين قلدوها في احتفالاتهم.

وكان ترامب قد أدى حركة راقصة بعد إعلان فوزه على منافسته كامالا هاريس على مقعد الرئاسة في الانتخابات الأميركية الأخيرة، لتجتاح فيما بعد عالم الرياضة.

وأصبحت "رقصة ترامب" هوسًا للرياضيين الأميركيين وغيرهم ممن انتشرت لقطاتهم وهم يقلدونها، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر نادرا ما نراه في ألعاب رياضية مختلفة من الغولف حتى كرة القدم.

I can’t believe what I’m seeing in sports.

Some of sport’s biggest stars in the NFL, NCAA, MLS, USMNT, UFC & more are doing a Donald Trump dance to celebrate scoring.

After sports being inundated with liberal propaganda for the past decade, I’d tell you you’re crazy if you… pic.twitter.com/6Fr9w5DNr9

— Jon Root (@JonnyRoot_) November 19, 2024