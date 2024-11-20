فوز العراق على عمان بتصفيات مونديال 2026 طوق نجاة لكاساس

بغداد- عاد منتخب العراق إلى طريق الانتصارات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم بتغلبه على منتخب عمان بهدف نظيف في مسقط.

ويمثل هذا الفوز أهمية كبيرة للمنتخب العراقي بشكل عام وللمدرب خيسوس كاساس بشكل خاص، كونه أسهم بتقليل الضغط الجماهيري عليه وعلى رجاله، بعد تعثر أسود الرافدين في الجولة الخامسة في ظرف 5 أيام فقط.

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وكان المدرب الإسباني حديث الشارع الرياضي العراقي قبل أيام، بسبب ارتكابه العديد من الأخطاء الفنية في اختيار اللاعبين والخطة التي لعب بها ضد الأردن.

ثقة مطلقة

في المقابل كان موقف الاتحاد العراقي لكرة القدم، من المدرب الإسباني مغايرا حيث منحه الثقة المطلقة حتى عند التعادل مع الأردن في ملعب البصرة الدولي أمام 65 ألف متفرج.

عضو الاتحاد العراقي أحمد الموسوي قال لـ"الجزيرة نت"، "كاساس يحظى بثقة كبيرة لدى الاتحاد العراقي وهو يسير نحو تحقيق حلم الجماهير العراقية بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ العراق ولهذا السبب تعاقد معه الاتحاد العراقي من البداية، لذلك فإن المدرب مستمر بعمله حتى نهاية عقده في 2026 ووفقا للنتائج يجدد عقده".

وتابع أن "الاتحاد العراقي حريص على توفير كل الأمور الإيجابية للكادر التدريبي للمنتخب العراقي من أجل القيام بمهامه بأريحية كبيرة كما حصل على موافقة الحكومة العراقية بتخصيص مبلغ 4 مليارات دينار عراقي من أجل إكمال وتسديد مستحقات الكادر التدريبي".

أخطاء رغم الفوز

ويرى الدولي العراقي السابق أحمد خضير، أن المدرب كاساس مازال يرتكب الأخطاء في قيادته لأسود الرافدين.

وأوضح للجزيرة نت أن "المدرب كاساس ينقصه الاستقرار على التشكيلة وهو مستمر في ارتكاب بعض الأخطاء، أبرزها الاستدعاءات الكثيرة للاعبين وتجريب أكبر عدد منهم في وقت يجب أن يكون الفريق مستقرا في التصفيات الحاسمة".

وأضاف أن "كاساس خدمته أيضا نتائج الفرق الأخرى في مجموعته بالتصفيات، أعتقد أنه بدأ يشخص الأخطاء وأصبح أكثر دراية بكل ما يخص اللاعب العراقي وأتمنى أن يتجاوز تلك الأخطاء مستقبلا ليكون وضع الفريق العراقي أفضل من حيث الأداء والنتائج وأعتقد أن المدرب بإمكانه تحقيق ذلك".

وختم "أعتقد أن مسألة تجديد عقد كاساس وبقاءه مع العراق مرتبط بالتأهل إلى كأس العالم، فمن المؤكد أنه وضع خططا لتلافي التحديات التي قد تواجهه مستقبلا وهو بكل تأكيد يريد الاستمرار في منصبه وتحقيق حلم الجماهير العراقية".

كاساس يثير الحيرة

الشارع الرياضي العراقي، انشغل بتحليل عمل كاساس وخططه منذ تسلمه مهمة قيادة الفريق العراقي، لكن الجدل يزداد ويتصاعد مع كل تعثر للمنتخب العراقي.

ويقول المحلل الفني السابق للمنتخب العراقي علي النعيمي في هذا الصدد، إن "اختلاف وجهات النظر المتعددة حول أداء كاساس خلال السنتين الماضيتين مفادها أن أصحاب الاختصاص ومعظم الجمهور يعتقد ويرى أن لدى المنتخب العراقي الحالي أدوات مميزة وقدرات مهارية وخططية عالية بحيث يمكن أن تمنح أداء كتيبة أسود الرافدين، جودة عالية في اللعب على عكس التصفيات في السنوات السابقة".

وأضاف لـ"الجزيرة نت": "الشارع الرياضي يرى أن تحقيق النتائج الجيدة، مرهون بتخلي المدرب كاساس عن أسلوب اللعب المباشر ونمطه الهجومي الأوحد في الثلث الأخير والقائم على إرسال الكرات من الخلف (الكرات الطويلة البينية) ومن ثم الضغط لاسترداد الكرة الثانية وما تبقى من تحركات أخرى، إذ تتلخص بنقل الكرة إن أمكن إلى الأجنحة لتقديم كرات جانبية أو الاعتماد على التحولات".

ويحتل المنتخب العراقي وصافة المجموعة الثانية في التصفيات برصيد 11 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر منتخب كوريا الجنوبية، الذي يمتلك 14 نقطة، فيما يتقدم المنتخب العراقي على نظيره الأردني صاحب المركز الثالث بنقطتين.