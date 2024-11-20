قائد كوريا الجنوبية: علينا التعلم من منتخب فلسطين

أشاد سون هيونغ-مين قائد كوريا الجنوبية بصلابة الفريق الفلسطيني بعدما منح مهاجم توتنهام هوتسبير فريقه نقطة بالتعادل 1-1 مع الفريق الذي يعاني من تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة في العاصمة الأردنية أمس الثلاثاء ضمن المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وأدرك سون التعادل في الدقيقة 16 بعدما منح زيد قنبر الفريق الفلسطيني التقدم مبكرا.

وأحبط الفريق الفلسطيني نظيره الكوري بالتعادل السلبي في مباراتهم السابقة بالتصفيات في سول في سبتمبر/ أيلول، فيما يواصل فريق المدرب مكرم دبوب المنافسة في ظل العدوان بين إسرائيل وحركة

المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، والذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال سون عن الفريق الفلسطيني الذي أجبر على اللعب في عمان المحايدة بسبب الوضع الأمني "أود أن أشيد بهم.. أعتقد أنهم كانوا مستعدين بشكل جيد للغاية على الرغم من وجودهم في مثل هذا الموقف الصعب ونفذوا خططهم بشكل جيد للغاية".

وتابع "أعتقد أن هذا شيء يمكننا أن نتعلمه منهم. أشعر بخيبة أمل لأننا لم نفز وآمل أن نلعب بشكل أفضل العام المقبل".

وأنهى التعادل سلسلة من 4 انتصارات متتالية لكوريا الجنوبية في التصفيات لكن فريق المدرب هونج ميونج-بو لا يزال على الطريق الصحيح للتقدم إلى نهائيات كأس العالم متقدما بفارق 3 نقاط عن العراق صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية.

ويحتل المنتخب الفلسطيني المركز الأخير في المجموعة.

ويتأهل أول فريقين في كل من المجموعات الثلاث في المرحلة الثالثة بتصفيات قارة آسيا مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، وتحاول كوريا الجنوبية التأهل إلى البطولة للمرة 11 على التوالي.

وقال سون الذي نجح في معادلة النتيجة بعد تمريرة رائعة من لي جاي-سونغ "أعتقد أننا جعلنا المباراة صعبة على أنفسنا.. حاولنا العودة في النتيجة وأحرزنا هدف التعادل مبكرا. لكن كان

بوسعنا الفوز بالمباراة لو نجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا".