عمر مرموش الإعصار المصري الذي يجتاح أوروبا

صنع الدولي المصري عمر مرموش، في ظرف سنوات معدودة في الملاعب الألمانية شهرة واسعة لا تضاهيها إلا مكانة النجوم الكبار ليحذو بذلك حذو مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول.

وقبل 7 سنوات من الآن، بدأ عمر مرموش الشاب المصري ذو الـ18 عاما يقطع خطواته الأولى في الاحتراف الأوروبي مع نادي فولفسبورغ.

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قصة صعود عمر مرموش المذهلة في أوروبا، ليست سوى مثال حيّ للعزيمة والمثابرة والتي دفعت النجم الحالي لآينتراخت فرانكفورت الألماني، ليخطف الأضواء في بداية موسم 2024 ـ 2025 ويصبح نجما تطارده الفرق الكبرى.

وبلغ مرموش في الموسم الجاري أوج تألقه عندما تصدر حتى الآن ترتيب هدافي الدوري الألماني، وأشعل السباق مع هداف بايرن ميونخ هاري كين.

صعود صاروخي وأرقام مذهلة

وانتقل عمر مرموش، المولود في القاهرة في 7 فبراير/شباط من 1999، إلى آينراخت فرانكفورت الألماني في صائفة 2023، قادما من شتوتغارت.

وفي أول موسم له مع ناديه الجديد، سجل النجم المصري 12 هدفا وصنع 6 أهداف أخرى في 29 مباراة خاضها ضمن مسابقة الدوري الألماني.

لكن اللاعب الذي يخوض موسمه الثامن في الملاعب الألمانية، أصبح يحتاج إلى هدف واحد خلال الموسم الحالي لمعادلة ذلك الرقم في البوندسليغا إذ سجل 11 هدفا في 10 مباريات فقط، إلى جانب صناعة 7 أخرى، ليسير جنبا إلى جنب مع النجم هاري كين هداف بايرن ميونخ في صدارة هدافي المسابقة.

وفوق ذلك، أحرز مرموش هدفا وصنع هدفين في مسابقة كأس ألمانيا، قبل أن يواصل التألق بتسجيله هدفين في 4 مباريات بمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وحقق النجم المصري إنجازات فردية عدة، قاد بها فرانكفورت ليتبوأ مرتبة مميزة في الدوري الألماني باحتلاله المركز الثالث خلف بايرن ميونخ ولايبزيغ بعد مرور 10 جولات من السباق.

واستطاع مرموش أن يحرز على الأقل هدفا واحدا في 11 مباراة من آخر 15 مباراة لعبها مع آينتراخت بكل المسابقات وهو رقم لم يحققه أي لاعب في أندية ألمانيا خلال الموسم الجاري.

وفضلا عن ذلك، نجح الهداف المصري في تسجيل 3 أهداف متتالية من ركلات حرة مباشرة لينضم إلى قائمة محدودة من الأساطير الذين حققوا ذلك الإنجاز على غرار الإنجليزي دافيد بيكهام وليونيل ميسي.

وكان مرموش خطف الأضواء بشكل لافت أمام بايرن ميونخ في الجولة السادسة من البوندسليغا بعدما أحرز ثنائية في مرمى العملاق الألماني مانويل نوير، ليخطف التعادل لفريقه (3 ـ 3).

رحلة مثيرة نحو الأضواء

بدأ النجم المصري مسيرته لاعبا عاديا في صفوف وادي دجلة في الدوري المصري بعمر 17 عاما، عندما خاض يوم 8 يوليو/تموز 2016 أول مباراة في مشواره كلاعب محترف أمام الاتحاد السكندري.

خلال مسابقة الدوري المصري لموسم 2016 ـ 2017، أحرز المهاجم الشاب، الحامل للجنسيتين المصرية والكندية، هدفين في 16 مباراة حمل خلالها قميص ناديه، قبل أن يوقع في نهاية ذلك الموسم أول عقد احتراف خارج الملاعب المصرية وتحديدا مع فولفسبورغ الألماني.

واقتصرت مشاركات اللاعب الواعد خلال الفترة بين 2017 و2020 على تشكيلة الفريق الثاني لفولفسبورغ عندما خاض 36 مباراة في 3 مواسم أحرز خلالها 11 هدفا.

في 5 أغسطس/آب 2020 خاض أول مباراة له مع الفريق الأول من بوابة الدوري الأوروبي أمام شاختار دونيتسك الأوكراني.

اليوم بات مرموش يملك رقما مميزا كواحد من بين أكثر 3 لاعبين في معدل المساهمة التهديفية حتى الآن بواقع 18 هدفا (تسجيل وصناعة) في 10 مباريات.

ومع أنه خاض أول موسم له مع فولفسبورغ في 2020، إلا إن عمر مرموش سرعان ما غادر ناديه على سبيل الإعارة في نهاية موسم 2020 ـ 2021 لينتقل إلى سانت باولي ويشارك مع الأخير في 21 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.

وبنهاية ذلك الموسم عاد اللاعب إلى صفوف فريقه، لكنه غادر سريعا نحو شتوتغارت على سبيل الإعارة مرة أخرى، خلال موسم 2022 ـ 2023.

وبعودته من جديد إلى فولفسبورغ، رفض مسؤولو النادي تمديد عقده، لينتقل نهائيا إلى آينتراخت فرانكفورت في صفقة انتقال حر، ويبدأ بعد ذلك قصة صعود مذهل ويصبح أحد أفضل لاعبي الدوري الألماني.

قيمة تسويقية عالية وعروض كبرى

وأثارت المستويات اللافتة للمصري مطامع الكثير من الأندية الإنجليزية والإسبانية، مثل ليفربول وأرسنال.

وبالتوازي مع العروض الكبرى التي وضعته ضمن أكثر النجوم المطلوبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، صعدت القيمة التسويقية لمرموش بشكل صاروخي، في ظرف 3 سنوات.

ففي العام 2021، وعندما انتقل لسانت باولي، لم تكن قيمة اللاعب التسويقية أكثر من 100 ألف يورو، لكنها تتجاوز حاليا، 41 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفرماركت" فيما ترجح بعض التقارير ارتفاعها بمرور المباريات ومع اقتراب فتح أبواب الانتقالات الشتوية في أوروبا خلال يناير/كانون الثاني المقبل.