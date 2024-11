ميسي يهين مدافع منتخب بيرو ويكرر سيناريو فيغهورست مهاجم هولندا

عادل ليونيل ميسي خلال مباراة الأرجنتين ضد بيرو ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 رقما قياسيا جديدا حيث وصل لصناعة رقم 58 هدفا في مسيرته الدولية.

وفاز منتخب "التانغو" 1-0 على بيرو في بيونس آيرس ضمن الجولة 12 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وقدم "البولغا" تمريرة عرضية رائعة للاوتارو مارتينيز هداف إنتر ميلان والذي قابلها بيسراه على الطائر ليوجّه الكرة إلى داخل الشباك عند الدقيقة 55.

وبهذه التمريرة الحاسمة، عادل ميسي رقم أسطورة منتخب الولايات المتحدة الأميركية لاندن دونافان.

Another day Another record

🚨 NEW RECORD

LIONEL MESSI NOW HAS THE MOST ASSISTS IN INTERNATIONAL FOOTBALL

58 ASSISTS! 🤯🤯🤯#Messi𓃵 #Argentina pic.twitter.com/JbgMEXbIlH

