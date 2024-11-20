ميسي يهين مدافع منتخب بيرو ويكرر سيناريو فيغهورست مهاجم هولندا

عادل ليونيل ميسي خلال مباراة الأرجنتين ضد بيرو ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 رقما قياسيا جديدا حيث وصل لصناعة رقم 58 هدفا في مسيرته الدولية.

وفاز منتخب "التانغو" 1-0 على بيرو في بيونس آيرس ضمن الجولة 12 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

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وقدم "البولغا" تمريرة عرضية رائعة للاوتارو مارتينيز هداف إنتر ميلان والذي قابلها بيسراه على الطائر ليوجّه الكرة إلى داخل الشباك عند الدقيقة 55.

وبهذه التمريرة الحاسمة، عادل ميسي رقم أسطورة منتخب الولايات المتحدة الأميركية لاندن دونافان.

Another day Another record 🚨 NEW RECORD LIONEL MESSI NOW HAS THE MOST ASSISTS IN INTERNATIONAL FOOTBALL 58 ASSISTS! 🤯🤯🤯#Messi𓃵 #Argentina pic.twitter.com/JbgMEXbIlH — Sports Wala(खेल प्रेमी) (@Sportswala77) November 20, 2024

ويتفوق ميسي على نيمار لاعب الهلال السعودي والذي يحتل المركز الثاني برصيد 57 تمريرة حاسمة، في حين يتأخر غريمه اللدود كريستيانو رونالدو كثيرا في الترتيب برصيد 45 تمريرة حاسمة في مسيرته الدولية.

ميسي يفقد أعصابه

خلال أطوار المباراة التي شهدت أجواء متوترة، فقد ميسي هدوءه بعد تعرضه لصفعة من مدافع بيرو حيث يبدو أن قائد الأرجنتين كرر عبارة "بوبو" (أحمق) التي أطلقها ضد الهولندي فاوت فيغهورست في ربع نهائي كأس العالم 2022.

واصطدم الثنائي عندما حاول قلب الدفاع كارلوس زامبرانو انتزاع الكرة من قائد الأرجنتين، الذي اتهمه بصفعه، وبدا ميسي غاضبًا بوضوح من المدافع حيث أهانه وهو يبتعد.

وكشفت قناة "تي واي سي" (TYC) فحوى الكلمات الغاضبة التي تفوّه بها ليونيل، حيث قال "ماذا تفعل يا أحمق؟".

وتتصدر الأرجنتين تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 25 نقطة من 12 مباراة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافس لها: أوروغواي.