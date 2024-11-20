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لاعبة برشلونة السابقة تخسر جوائزها بسبب فيضان فالنسيا

إستر روميرو، النجمة السابقة لنادي برشلونة تخسر كؤوس بسبب فيضان دانا المصدر: @CarlaMrtnz10 تويتر
كؤوس إستر روميرو التي فازت بها مع نادي برشلونة تضررت بسبب الفيضان (مواقع التواصل)
20/11/2024

عاشت لاعبة فريق برشلونة السابقة إستر روميرو تجربة صعبة بعد أن تضرر عدد من كؤوس البطولات التي فازت بها، جراء فيضان دانا الذي اجتاح مقاطعة فالنسيا في 29 الشهر الماضي.

ارتدت إستر قميص البلوغرانا في فترتين، من 2006 إلى 2011 ومن 2013 إلى 2016، ولعبت ما مجموعه 122 مباراة رسمية، حققت خلالها العديد من الكؤوس التي تضررت جراء الفيضانات التي اجتاحت المدينة.

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واحتفظت لاعبة برشلونة السابقة التي تعمل مدربة وتعيش حاليا في فالنسيا بالكؤوس في منزلها، لكنها تعرضت للكسر.

ونشرت زميلتها اللاعبة الإسبانية كارلا مارتينيز رسالة عبر منصة "إكس" طالبت خلالها الاتحاد الإسباني لكرة القدم بمساعدة إستر على استعادة هذه الكؤوس سليمة مرة أخرى.

وشاركت كارلا في رسالتها الوضع الصعب الذي تواجهه زميلتها، وسلطت الضوء على خسارة كأس الملك التي فازت بها إستير مع الفريق الكتالوني. وأرفقت الرسالة بصور تظهر إستير مع كرة موحلة والجوائز المحطمة على الأرض.

علاوة على ذلك، شاركت كارلا رسالة أخرى على منصة "إكس" تشير إلى أن إستير خسرت أيضا ألقابا من الاتحاد الكتالوني لكرة القدم، بما في ذلك كأس كتالونيا.

عكس هذا الطلب ألم اللاعبة السابقة لفقدانها ليس فقط الجوائز المادية، ولكن أيضا ذكريات مسيرتها في كرة القدم.

وسارع الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم إلى الرد على نداء المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي، معربا عن دعمه لروميرو وعائلتها، مؤكدا أنه سيعمل على استعادة الكؤوس سليمة مرة أخرى.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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