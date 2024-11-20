لاعبة برشلونة السابقة تخسر جوائزها بسبب فيضان فالنسيا

عاشت لاعبة فريق برشلونة السابقة إستر روميرو تجربة صعبة بعد أن تضرر عدد من كؤوس البطولات التي فازت بها، جراء فيضان دانا الذي اجتاح مقاطعة فالنسيا في 29 الشهر الماضي.

ارتدت إستر قميص البلوغرانا في فترتين، من 2006 إلى 2011 ومن 2013 إلى 2016، ولعبت ما مجموعه 122 مباراة رسمية، حققت خلالها العديد من الكؤوس التي تضررت جراء الفيضانات التي اجتاحت المدينة.

واحتفظت لاعبة برشلونة السابقة التي تعمل مدربة وتعيش حاليا في فالنسيا بالكؤوس في منزلها، لكنها تعرضت للكسر.

ونشرت زميلتها اللاعبة الإسبانية كارلا مارتينيز رسالة عبر منصة "إكس" طالبت خلالها الاتحاد الإسباني لكرة القدم بمساعدة إستر على استعادة هذه الكؤوس سليمة مرة أخرى.

Hola @rfef Os escribo en nombre de mi pareja @Romero6Esther que no usa mucho X. Hemos sido afectadas por la DANA de Valencia y ha perdido sus trofeos de la Copa de la Reina ganados con el @FCBfemeni 😓😭 ¿Podemos hacer algo para que no sea una ganadora sin trofeo? 🏆 pic.twitter.com/ws8TWNfi5Y — Carla Martínez (@CarlaMrtnz10) November 17, 2024

وشاركت كارلا في رسالتها الوضع الصعب الذي تواجهه زميلتها، وسلطت الضوء على خسارة كأس الملك التي فازت بها إستير مع الفريق الكتالوني. وأرفقت الرسالة بصور تظهر إستير مع كرة موحلة والجوائز المحطمة على الأرض.

علاوة على ذلك، شاركت كارلا رسالة أخرى على منصة "إكس" تشير إلى أن إستير خسرت أيضا ألقابا من الاتحاد الكتالوني لكرة القدم، بما في ذلك كأس كتالونيا.

عكس هذا الطلب ألم اللاعبة السابقة لفقدانها ليس فقط الجوائز المادية، ولكن أيضا ذكريات مسيرتها في كرة القدم.

وسارع الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم إلى الرد على نداء المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي، معربا عن دعمه لروميرو وعائلتها، مؤكدا أنه سيعمل على استعادة الكؤوس سليمة مرة أخرى.