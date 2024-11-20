الأرجنتين تقترب من مونديال 2026 والبرازيل تتعثر مجددا

قاد المهاجم لاوتارو مارتينيز المنتخب الأرجنتيني إلى الفوز على ضيفه البيروفي بهدف نظيف الثلاثاء، في الجولة 12 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم، في حين اكتفت البرازيل بالتعادل مع الأوروغواي 1-1.

واقتربت الأرجنتين حاملة لقب مونديال 2022 في قطر من النهائيات بعدما رفعت رصيدها إلى 25 نقطة في الصدارة، بفارق 5 عن الأوروغواي و6 عن الإكوادور الفائزة على كولومبيا 1-0 والتي تحمل الرصيد عينه من النقاط (19).

ولم يقدّم المنتخب الأرجنتيني أفضل أداء له في التصفيات أمام منتخب يتذيل ترتيب المجموعة المشتركة ولم يفز سوى مرة واحدة وتلقى 7 هزائم، لكن لقطة ساحرة من مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي حسمت النتيجة على ملعب "بومبونيرا" في بوينس آيرس.

واستحوذ لاعبو "ألبيسيليستي" على الكرة بنسبة 75% في الشوط الأول، لكنهم فشلوا في هز الشباك البيروفية على الرغم من كرة سددها خوليان ألفاريز وارتدّت من أسفل القائم بعد تمريرة من القائد ليونيل ميسي (22)، في حين أهدر ألكسيس ماك أليستر أكثر من فرصة.

واخترق ميسي الدفاع وأرسل عرضية من داخل منطقة الجزاء، قابلها مارتينيز بتسديدة قوية على الطاير، رافعا غلته التهديفية بقميص منتخب بلاده إلى 32 هدفا.

وهذا الفوز الثاني فقط للأرجنتين في آخر 5 مباريات، بعد سقوطها الأخير أمام مضيفتها الباراغواي 1-2 في الجولة الماضية في ثالث خسارة لها في التصفيات بعد الأوروغواي 0-2 وكولومبيا 1-2.

ورفع ميسي ورفاقه رصيدهم الإيجابي على ملعبهم إلى 18 مباراة من دون خسارة في آخر 19 مباراة.

البرازيل تكتفي بنقطة

وعلى ملعب فونتي نوفا، لم يظهر المنتخب البرازيلي المتوّج باللقب المونديالي 5 مرات بالمستوى المأمول، واكتفى بنقطة رفعت رصيده إلى 18 ليتراجع إلى المركز الخامس بعدما تجاوزه نظيره الإكوادور الذي ارتقى إلى المرتبة الثالثة بفوزه على كولومبيا في عقر دارها.

وعادت الانتقادات لتنهال على "راقصي السامبا" بعدما خفتت إثر الفوزين على تشيلي 2-1 والبيرو برباعية نظيفة، بسبب غياب الواقعية من ثنائي الهجوم والابتكار من خط الوسط.

وتأخر أصحاب الأرض بهدف فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد الإسباني في الدقيقة 55 بعد تسديدة قوية عند حافة المنطقة خدعت الحارس إيدرسون، لكن بعد 7 دقائق عادل غيرسون لاعب وسط فلامينغو بتسديدة قوية من على مشارف المنطقة بعدما وصلته كرة مشتتة من الدفاع.

وكاد غابريال مارتينيلي نجم أرسنال الإنجليزي يهدي البرازيل النقاط الثلاث بتسديدة جميلة أبعدها الحارس سيرجيو روشيت بتألق، في حين ظل فينيسيوس جونيور صائما عن التهديف بقميص سيليساو إذ يعود هدفه الأخير إلى مسابقة كوبا أميركا في يونيو/حزيران.

الإكوادور بـ10 لاعبين تُسقط كولومبيا

فاجأت الإكوادور بـ10 لاعبين مضيفتها كولومبيا وتغلبت عليها بهدف نظيف سجله المهاجم المخضرم إينر فالنسيا في الدقيقة السابعة بعد مجهود فردي تخطّى فيه 3 مدافعين.

وأكملت الإكوادور المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد بييرو هينكابي (34).

أما فنزويلا، فبعد بداية قوية في التصفيات تراجعت إلى المركز الثامن برصيد 12 نقطة لتفقد بطاقة التأهل المباشر (تتأهل أول 6 منتخبات مباشرة ويخوض السابع ملحقا) بعد خسارتها أمام تشيلي 2-4، التي تقبع في المركز التاسع مع 9 نقاط.

وتقام الجولة الـ13 في مارس/آذار 2025 مع موقعتين ناريتين بين الأوروغواي والأرجنتين، والبرازيل مع كولومبيا.