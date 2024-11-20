هداف العالم ومطمع كبار أوروبا.. السويدي جيوكيريس يخطف الأضواء

واصل المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس خطف الأضواء، سواء مع منتخب بلاده أو فريقه سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وتحوّل خلال الموسم الحالي 2024-2025 إلى ماكينة أهداف لا تتوقف، وبات مطمعا لأكبر الأندية الأوروبية.

ومنذ ظهوره المذهل ضد مانشستر سيتي في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وإحرازه 3 أهداف "هاتريك" في شباك بطل الدوري الإنجليزي، لم تتوقف آلة جيوكيريس التهديفية عن هز شباك المنافسين، لتنهمر عليه عبارات المديح والثناء.

وقاد جيوكيريس منتخب السويد لاكتساح أذربيجان بنتيجة 6-0 أمس، كان من نصيبه 4 أهداف (سوبر هاتريك) في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى عن المستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية، لتضمن بلاده الصدارة، وبالتالي الارتقاء إلى المنافسة في المستوى الثاني بالنسخة المقبلة من البطولة.

"سوبر – هاتريك" مع منتخب بلاده السويد أمام أذربيجان فيكتور غيوكيرس مهاجم سبورتينغ لشبونة.. أرقامه شغلت الدنيا وأسمعت فرق أوروبا الباحثة عن "ماكينة" جديدة لتسجيل الأهداف#دوري_الأمم_الأوروبية #UEFANationsLeague pic.twitter.com/QsC3QNqcwV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 20, 2024

وبأهدافه الأربعة تربع جيوكيريس على عرش هدافي العالم لعام 2024، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 58 هدفا سجلها في 54 مباراة مع سبورتنغ لشبونة ومنتخب السويد.

وبإمكان جيوكيريس زيادة غلته من الأهداف خلال 2024، خاصة أنه ما زالت أمامه 8 مباريات سيخوضها مع سبورتنغ لشبونة حتى نهاية العام الحالي (4 في الدوري البرتغالي، وواحدة في كأس البرتغال، ومباراتان في دوري أبطال أوروبا).

وفي الوقت نفسه، أكد الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن جيوكيريس ارتقى إلى صدارة لائحة هدافي النسخة الحالية من دوري الأمم، بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف من 6 مباريات، متفوقا على لاعبين كبار بحجم النرويجي إيرلنغ هالاند (7) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (5) وغيرهما.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري 2024-2025 في أغسطس/آب الماضي سجل جيوكيريس 4 أهداف (سوبر هاتريك) في مباراتين، و3 أهداف (هاتريك) في مباراتين أخريين بجميع المسابقات مع السويد وسبورتنغ لشبونة.

𝙁𝙊𝙐𝙍 hat-tricks already this season for Viktor Gyokeres 🇸🇪🎩🤯 pic.twitter.com/OPpS0BCUXB — LiveScore (@livescore) November 19, 2024

وهزّ جيوكيريس شباك فارنينسي 3 مرات وإستريلا دا أمادورا 4 مرات في الجولتين الثالثة والعاشرة من الدوري البرتغالي لكرة القدم، كما احتفل 3 مرات أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال، و4 مرات مع منتخب بلاده ضد أذربيجان في دوري الأمم.

ويحتل جيوكيريس صدارة هدافي الدوري البرتغالي، حيث سجل 16 هدفا في 11 مباراة فقط، مبتعدا بفارق 8 أهداف كاملة عن الإسباني صامويل أوموروديون والبرازيلي ينديرسون غالينو ثنائي هجوم بورتو.

كما يتواجد في المركز الثاني في لائحة هدافي دوري الأبطال بالشراكة مع لاعبين كبار مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا ثنائي برشلونة والإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ وفي رصيدهم 5 أهداف، بفارق هدف وحيد عن المتصدر الحالي وهو الكندي جوناثان دايفيد مهاجم ليل الفرنسي.

يُذكر أن اسم جيوكيريس ارتبط بالانتقال إلى أندية كبيرة في أوروبا، أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، لكن اللاعب نفسه أكد أنه سيكمل الموسم الحالي مع سبورتنغ لشبونة.

وقال جيوكيريس عن احتمال الرحيل في يناير/كانون الثاني "أريد أن أنهي الموسم هنا، فأنا أحب هذا المكان، عندما يحين وقت الانتقال إلى فريق آخر سنرى ما سيحدث، حاليا أريد البقاء هنا".

وارتفعت القيمة السوقية للنجم السويدي الشاب إلى 70 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في تقييم أسعار اللاعبين، بعدما كانت لا تزيد 8 ملايين فقط أواخر العام الماضي 2023.