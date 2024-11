هداف العالم ومطمع كبار أوروبا.. السويدي جيوكيريس يخطف الأضواء

واصل المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس خطف الأضواء، سواء مع منتخب بلاده أو فريقه سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وتحوّل خلال الموسم الحالي 2024-2025 إلى ماكينة أهداف لا تتوقف، وبات مطمعا لأكبر الأندية الأوروبية.

ومنذ ظهوره المذهل ضد مانشستر سيتي في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وإحرازه 3 أهداف "هاتريك" في شباك بطل الدوري الإنجليزي، لم تتوقف آلة جيوكيريس التهديفية عن هز شباك المنافسين، لتنهمر عليه عبارات المديح والثناء.

end of list

list 2 of 2

list 1 of 2

list of 2 items

وقاد جيوكيريس منتخب السويد لاكتساح أذربيجان بنتيجة 6-0 أمس، كان من نصيبه 4 أهداف (سوبر هاتريك) في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى عن المستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية، لتضمن بلاده الصدارة، وبالتالي الارتقاء إلى المنافسة في المستوى الثاني بالنسخة المقبلة من البطولة.

وبأهدافه الأربعة تربع جيوكيريس على عرش هدافي العالم لعام 2024، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 58 هدفا سجلها في 54 مباراة مع سبورتنغ لشبونة ومنتخب السويد.

وبإمكان جيوكيريس زيادة غلته من الأهداف خلال 2024، خاصة أنه ما زالت أمامه 8 مباريات سيخوضها مع سبورتنغ لشبونة حتى نهاية العام الحالي (4 في الدوري البرتغالي، وواحدة في كأس البرتغال، ومباراتان في دوري أبطال أوروبا).

وفي الوقت نفسه، أكد الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن جيوكيريس ارتقى إلى صدارة لائحة هدافي النسخة الحالية من دوري الأمم، بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف من 6 مباريات، متفوقا على لاعبين كبار بحجم النرويجي إيرلنغ هالاند (7) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (5) وغيرهما.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري 2024-2025 في أغسطس/آب الماضي سجل جيوكيريس 4 أهداف (سوبر هاتريك) في مباراتين، و3 أهداف (هاتريك) في مباراتين أخريين بجميع المسابقات مع السويد وسبورتنغ لشبونة.

𝙁𝙊𝙐𝙍 hat-tricks already this season for Viktor Gyokeres 🇸🇪🎩🤯 pic.twitter.com/OPpS0BCUXB

— LiveScore (@livescore) November 19, 2024