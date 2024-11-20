المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

ضمنت منتخبات إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا حضورها في ربع نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024-2025.

واحتلت إسبانيا بطلة أوروبا صدارة المجموعة الرابعة بـ16 نقطة متقدمة على الدانمارك الثانية بـ8 نقاط، في حين تصدرت ألمانيا المجموعة الثالثة بـ13 نقطة متقدمة على هولندا الثانية بـ8 نقاط.

ومن دون احتساب المباريات الودية حافظت إسبانيا على سجلها الخالي من الهزائم للمباراة الـ21 تواليا، في سلسلة هي الأطول منذ خوضها 23 مباراة متتالية من دون خسارة بين يونيو/حزيران 2010 ويونيو/حزيران 2013 حين أحرزت مونديال 2010 وكأس أوروبا 2012.

وأظهر منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو صلابة للفوز على كرواتيا والانضمام إلى قائمة المتأهلين إلى ربع النهائي.

وتاليا المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي دوري الأمم:

البرتغال وكرواتيا (المجموعة الأولى).

فرنسا وإيطاليا (المجموعة الثانية).

ألمانيا وهولندا (المجموعة الثالثة).

إسبانيا والدانمارك (المجموعة الرابعة).

موعد مباريات ربع النهائي

وستُجرى قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي يوم الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في نيون السويسرية.

وستُجرى مباريات الذهاب لدور ربع النهائي يوم 20 مارس/آذار 2025 على ملاعب المنتخبات التي احتلت مراكز الوصافة، على أن تقام مرحلة الإياب يوم 23 من الشهر ذاته.

موعد مباريات نصف النهائي والنهائي

وتقام مباريات نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو/حزيران 2025، والنهائي في الثامن من الشهر نفسه.