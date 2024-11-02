غياب نيمار يستمر عن منتخب البرازيل

يقود فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد ورافينيا جناح برشلونة تشكيلة البرازيل في مباراتي المنتخب خلال الشهر الجاري ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، في ظل غياب نيمار عن التشكيلة التي أعلنها المدرب دوريفال جونيور أمس الجمعة.

ويستمر غياب نيمار هداف البرازيل عن صفوف المنتخب بعد عودته من غياب طويل بسبب إصابة في الركبة خلال فوز فريقه الهلال السعودي 5-4 على العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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وشكل رافينيا أحد أبرز العناصر ببرشلونة في النصف الأول من الموسم، وسجل هدفا في الفوز 4-صفر على ريال مدريد، وثلاثية في مرمى بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ويعود فينيسيوس جونيور للمشاركة الدولية بعد أن غاب عن المنتخب في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي بسبب إصابة في الرقبة، في حين يغيب عن المنتخب إندريك زميله في ريال مدريد.

وتحتل البرازيل المركز الرابع في تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 16 نقطة وبفارق 6 نقاط خلف الأرجنتين المتصدرة، وستحل ضيفة على فنزويلا يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قبل أن تستضيف أوروغواي بعدها بـ5 أيام.

وقال دوريفال للصحفيين "أعتقد أننا في عملية تطور لكنها ليست مثالية بعد.. سنستمر في التذبذب قليلا حتى نصل إلى الثبات. لكننا نجد الطريق وأتمنى أن يحدث هذا في المباريات القليلة المقبلة حتى نكون في وضع أفضل بحلول العام المقبل".

وتاليا تشكيلة البرازيل التي اختارها دوريفال: