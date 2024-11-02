مارسيلو نجم ريال مدريد السابق يتعرض لموقف محرج بالدوري البرازيلي

تعرض مارسيلو نجم ريال مدريد السابق وظهير فلومينينسي الحالي لموقف محرج في مباراة تعادل فيها فريقه 2-2 مع غريميو بالدوري البرازيلي لكرة القدم.

وحدثت الواقعة في الدقيقة 89 من المباراة عندما كان مارسيلو يستعد للدخول بديلا، فاقترب منه مدربه مانو مينيزيس ووضع يده على كتفيه في البداية بطريقة هادئة ودخل معه في محادثة.

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لكن يبدو أن كلمات مارسيلو لم تعجب المدرب، ليقوم بدفعه وأمره بالعودة إلى دكة البدلاء وعدم النزول إلى أرض الملعب، واختار بدلا منه جون كينيدي، وسط ارتباك اللاعبين في الملعب والجماهير في المدرجات.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، تحدث مينيزيس عن الحادثة مع مارسيلو "كنت سأشرك مارسيلو في تلك اللحظة، لكنني سمعت شيئا لم يعجبني، لذا غيرت رأيي. اخترت جون كينيدي".

Já à beira do campo, Mano desiste de lançar Marcelo em Fluminense x Grêmio. pic.twitter.com/a6pSTRQWAG — ge (@geglobo) November 2, 2024

وأمضى مارسيلو أقل من عام في أوليمبياكوس اليوناني قبل العودة إلى فلومينينسي في فبراير/شباط 2023، النادي الذي بدأ فيه مسيرته.

ويعاني مارسيلو البالغ من العمر 36 عاما مع فلومينينسي الذي توج معه بلقب كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية، بسبب عدم مشاركته بانتظام مع الفريق وتراجع دوره في الفترة الأخيرة، وسط حديث مستمر عن رحيله بعد انتهاء عقده مع النادي في 31 ديسمبر/كانون الأول.

وحقق البرازيلي مسيرة رائعة مع ريال مدريد، إذ فاز خلالها بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات وبلقب الدوري الإسباني 6 مرات وبكأس السوبر الإسبانية 5 مرات وبكأس العالم للأندية 4 مرات وبكأس السوبر الأوروبية 3 مرات وبكأس ملك إسبانيا مرتين.