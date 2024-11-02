صنف موقع بريطاني قائمة أغلى 15 حارس مرمى في تاريخ كرة القدم، ورغم الارتفاع الضخم في مقابل انتقال بعض الحراس، فإنهم لا يزالون بعيدا عن أسعار اللاعبين، ولا سيما أصحاب المراكز الهجومية.

وبعد سنوات من التجاهل، انعكست قيمة وأهمية حراس المرمى في الفوز بالمباريات أخيرا في سوق الانتقالات، فبعد أن ظل أكبر مبلغ تم دفعه مقابل حارس مرمى صامدا لمدة 17 عاما (الإيطالي جيانلويجي بوفون) تحطم مرتين في صيف عام 2018.

ورغم تراجع بوفون للمركز الثالث فإنه يظل الأغلى بين الحراس، نظرا لأن قيمة انتقاله عام 2001 (44.4 مليون جنيه إسترليني) تقدر بأكثر من قيمة الحارسين اللذين تخطياه في القائمة عام 2018.

ولم تشمل القائمة أساطير حراسة المرمى في القرن العشرين، نظرا لأن قيمة انتقالات اللاعبين كان أقل بكثير من القرن الـ21، وكانت قيمة حراس المرمى السوقية متدنية جدا مقارنة بقيمتهم الآن.

وفي ما يلي قائمة أغلى 15 حارس مرمى في تاريخ كرة القدم وفق موقع (جيف مي سبورت) البريطاني: