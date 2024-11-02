برشلونة يسيطر على الجوائز الفردية في الليغا هذا الموسم

لا يتصدر فريق برشلونة -فقط- جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد بطل الموسم الماضي وصاحب المركز الثاني، بل يسيطر على معظم الجوائز الفردية منذ بداية الموسم.

وتوج لاعبو البرسا بالجوائز التالية منذ بداية الموسم:

أغسطس/آب: الألماني هانزي فليك (أفضل مدرب)، والبرازيلي رافينيا (أفضل لاعب)، والإسباني لامين جمال (أفضل لاعب تحت 23 عاما).

الألماني هانزي فليك (أفضل مدرب)، والبرازيلي رافينيا (أفضل لاعب)، والإسباني لامين جمال (أفضل لاعب تحت 23 عاما). سبتمبر/أيلول: لامين جمال (أفضل لاعب).

لامين جمال (أفضل لاعب). أكتوبر/تشرين الأول: فليك (أفضل مدرب)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (أفضل لاعب) والإسباني بيدري (أفضل لاعب تحت 23 عاما).

وبعد فوزه 4-0 على "الملكي" في الجولة الماضية، يستعد برشلونة لاستضافة غريمه المحلي إسبانيول الأحد المقبل سعيا لإحكام قبضته على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم والتحليق بعيدا عن غريمه ريال مدريد.

وبعد 10 انتصارات في 11 مباراة في الدوري، يبتعد فريق المدرب هانز فليك بفارق 6 نقاط أمام ريال مدريد ثاني الترتيب و9 نقاط أمام فياريال صاحب المركز الثالث.

وبفضل شراسته الهجومية، سجل برشلونة بقيادة فليك 37 هدفا في الدوري هذا الموسم، أحرز منها روبرت ليفاندوفسكي 14 هدفا جعلته هداف المسابقة، بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه، أيوزي بيريز مهاجم فياريال.