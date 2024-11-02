موعد مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة دربي كتالونيا بين برشلونة وغريمه المحلي إسبانيول في الجولة الـ12 للدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة الأحد الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" الذي يلعب عليه برشلونة حيث يتم تجديد ملعبه الرئيسي "كامب نو" منذ العام الماضي.

تبدأ المباراة الساعة السادسة والربع مساء 18:15 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، ويديرها الحكم الإسباني خوسيه مونتيرو.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إسبانيول

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ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق برشلونة في المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 85 انتصارا مقابل 26 لإسبانيول، وانتهت 31 مباراة بالتعادل.

وبعد 10 انتصارات في 11 مباراة بالدوري، يبتعد فريق المدرب هانز فليك بفارق 6 نقاط أمام ريال مدريد ثاني الترتيب و9 نقاط أمام فياريال صاحب المركز الثالث، فيما يحتل إسبانيول المركز الـ17 بـ10 نقاط.

انتصارات تاريخية لبرشلونة

تأتي المباراة بعد انتصارين تاريخيين لبرشلونة، حيث فاز 4-صفر على ريال مدريد بعقر داره في الجولة الماضية للدوري الإسباني.

وجاء الفوز الكبير على الملكي بعد أيام من انتصار برشلونة الكبير 4-1 على بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا ما يمنح الفريق الكتالوني دفعة معنوية كبيرة بعد موسم بلا ألقاب انتهى بإقالة المدرب تشافي هيرنانديز.

وبفضل شراسته الهجومية، سجل برشلونة بقيادة فليك 37 هدفا في الدوري هذا الموسم، أحرز منها روبرت ليفاندوفسكي 14 هدفا جعلته هداف المسابقة، بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه، أيوزي بيريز مهاجم فياريال.

وفي مواجهة ريال مدريد، سجل المهاجم البولندي هدفين مهّدا الطريق أمام الفوز قبل أن يهز لامين جمال ورافينيا الشباك، ليتجرع غريمه أول هزيمة بعد 42 مباراة في الدوري دون خسارة ويحسم الفريق الكتالوني قمة إسبانيا لأول مرة منذ مارس/آذار 2023.

وشهدت المباراة تواصل العروض القوية من ثلاثي هجوم برشلونة الذي سجل 25 هدفا في الدوري هذا الموسم.

وواصل جمال التألق بعدما ساعد إسبانيا في الفوز ببطولة أوروبا 2024 محققة اللقب للمرة الرابعة، لكن أداء رافينيا المتكامل خطف الأنظار.

وسجل رافينيا، الذي اختاره فليك قائدا للفريق، 10 أهداف ولعب 9 تمريرات حاسمة في 14 مباراة خاضها في كل المسابقات واختير رجل المباراة في فوزي برشلونة في دوري الأبطال.