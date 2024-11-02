كواليس مفاوضات تعيين البرتغالي أموريم مدربا لمانشستر يونايتد

قال روبن أموريم المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إن الأخير رفض طلبه بتولي تدريب الفريق نهاية هذا الموسم، وأبلغوه "إما تدريب الفريق الآن وإما عدم تدريبه مطلقا".

وسيترك أموريم تدريب سبورتنغ لشبونة، بطل الدوري البرتغالي، لتولي تدريب مانشستر يونايتد يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، خلفا للهولندي إريك تن هاغ، الذي تمت إقالته يوم الاثنين الماضي.

وبعد ساعات من تأكيد تعيينه مدربا جديدا لمانشستر يونايتد، عقد أموريم مؤتمرا صحفيا، غلبت عليه العاطفة عقب فوز سبورتنغ على إستريلا أمادورا 5-1 أمس الجمعة. وتحدث بالتفصيل عن خلفية ما وصفه بالقرار الذي سيغير حياته.

وقال أموريم إنه خطط دائما أن يكون هذا هو موسمه الأخير مع سبورتنغ -الذي دربه منذ 2020- وغيّر رأيه أكثر من مرة بشأن القرار الذي سيتخذه بعد أن أبدى مانشستر يونايتد اهتمامه بالحصول على خدماته.

وتابع أن "الشيء الوحيد الذي طلبته أن أتولى تدريب مانشستر بنهاية الموسم. ورفضوا، لم يكن هذا ممكنا، إما تدريبه الآن وإما عدم تدريبه مطلقا، ولو كنت رفضت كانوا سيبحثون عن خيارات أخرى".

وأضاف "كان لدي 3 أيام لاتخاذ القرار الذي سيغير حياتي بشكل جذري. وهذا ما فعلته".

وكشف أموريم أن مانشستر يونايتد لم يكن النادي الوحيد الذي عرض دفع الشرط الجزائي في عقدي مع سبورتنغ.

وقال "كان لدي عروض أخرى ولكنني لم أقبلها، وعرض مانشستر كنت أريده، لذلك اتخذت قراري".

وأردف "يقول الناس إنني وافقت على العرض بسبب الأموال، ولكن كان هناك فريق آخر أراد تعييني من قبل وكانوا سيدفعون 3 أضعاف ما سيدفعه مانشستر يونايتد".

وأكد أموريم إنه سيصطحب معه جهازه المعاون في سبورتنغ إلى يونايتد، لكنه تعهد بعدم التعاقد مع أي لاعب من سبورتنغ في فترة الانتقالات الشتوية (يناير/كانون الثاني المقبل).

وختم أنه لم يتحدث مع أي لاعب في مانشستر يونايتد بعد، ورفض الحديث بشكل مفصل عن يونايتد حتى ينضم للفريق يوم 11 من الشهر الجاري.

وقبل توليه تدريب يونايتد، سيقود أموريم فريق سبورتنغ في مباراتين أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال وأمام براغا في الدوري البرتغالي.

وستكون أول مباراة يقود فيها أموريم فريق مانشستر يونايتد أمام إيبسويتش تاون يوم 24 من الشهر الجاري في الدوري الإنجليزي الممتاز.